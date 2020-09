annonse

annonse

Rania Jalal Al-Nahi, som studerer teologi og har som mål å bli Norges første kvinnelige imam, kom til Norge fra Irak som 4-åring.

Hun er gift med den tidligere islamisten, Yousef Bartho Al-Nahi, som er etnisk norsk, egentlig het Per og er fra Nøtterøy.

Al-Nahi er også styremedlem i Hikmah-huset, en organisasjon som ifølge dem selv skal «fungere som en inkluderende forsamling for muslimer og andre (felleskap); gjennomføring av muslimske/islamske ritualer(bønn); og kunnskapsformidling om islam og muslimske tradisjoner (lære).»

annonse

Det er det siste punktet som er interessant. Formidle kunnskap om islam.

For Al-Nahi går ut i BT og forteller om «SIANs hatefulle og rasistiske muslimfiendtlighet.» Hun var selv til stede blant motdemonstrantene hvorav noen gikk fysisk til angrep på medlemmer av SIAN og politiet.

I kronikken sin sier hun at ytringsfriheten ikke gjelder ytringer som krenker menneskeverdet, diskriminerer eller fremmer hat. Hun mener det er vesentlig forskjell på islamkritikk og muslimfiendtlige holdninger.

annonse

– Rasistisk retorikk og stråmannsargumentasjon har gjort sitt til at ordet islamkritikk er i ferd med å miste sin mening slik det brukes i sosiale medier, norsk offentlighet, politikken og i mediene, skriver hun.

Hun skriver videre:

«Jeg, som praktiserende muslim og islamsk teologistudent, driver selv med islamkritikk gjennom å for eksempel kritisere skjev maktbalanse mellom kjønnene og religionens syn på homofili. Det kan være det manglende kvinneperspektivet i moskeene, tolkingstradisjoner og rett til skilsmisse for begge kjønn.»

Les også: Per-Willy Amundsen slår knallhardt tilbake mot statsministeren: – Hvilken verden lever du i, Erna?

Dette er det ikke vanskelig å være enig i, men så kommer bomskuddet hennes:

«Muslimfiendtlighet er ikke religionskritikk. Det bygger på hat, stereotyper eller konspirasjonsteorier. Jeg kan nevne Frps lansering av begrepet «snikislamisering» i 2009, bloggen til Hege Storhaug – HRS, Document.no eller den klassiske «eurabia»-teorien om at muslimer har som mål om å ta over Europa.»

annonse

Først er det jo befriende at Resett ikke er nevnt i den sammenhengen, men det er vel mest sannsynlig en forglemmelse. Ikke vet jeg. Det jeg imidlertid vet, er at argumentasjonen som Al-Nahi bruker, ikke skiller seg fra noe av det vi allerede har hørt før. Det er snakk om å angripe andre ved å sette merkelapper i stedet for å ta til seg kritikk og heller opplyse befolkningen om hva som er feil med kritikken.

Nærmest selvsagt så nevner hun terrorangrepene 22. juli 2011 og i Bærum i 2019 i en kontekst hvor man kan lese mellom linjene at det er retorikk brukt av organisasjoner og personer som Frp, Hege Storhaug og SIAN, som er skyld i disse angrepene og alt annet muslimhat. Det er med andre ord ikke noe nytt i det teologistudenten kommer med. Det er kun mer av de samme beskyldningene og ikke et eneste ord som kan tyde på noen som helst form for selvkritikk.

For hun var selv til stede blant pøblene som gikk til fysisk angrep både på lovlige demonstranter og ordensmakten. Det nevner hun ikke med ett eneste ord. Ingen fordømmelse av vold, ingen sympati eller beklagelse for noe som bør være totalt og komplett utilgivelig.

For det er vel ikke Frps skyld at disse pøblene går til angrep på politiet? Det er vel heller ikke Frps skyld at mange av disse muslimske ungdommene driver med gjengkriminalitet, knivstikkinger, ran, bilbranner eller voldtekter?

Kanskje den blivende imamen, om hun lykkes i å bli det, burde tenke litt igjennom hva islam faktisk får folk til å gjøre. For blasfemi så skal man steines til døde. For å være homofil så skal man kastes ned fra et tak, og hvis man er kvinne og vanærer de mannlige medlemmene i familien sin, så er det greit å kaste syre i ansiktet hennes.

Les også: Cemal Knudsen Yucel: – Det er de som fordømmes av islam som er ofrene (+)

For meg så fremstår både hun og alle andre som forsøker å beskrive islam som slik en fredelig og menneskelig religion på samme måte som Otto Jespersens figur, Nazi-Per. Han er så snill og glad i barn og dyr, og forteller alt og alle hvordan folk ikke har forstått at nazismen faktisk er veldig bra. Selvsagt iført sin nazi-uniform.

Artikkelen fortsetter.

For at Rania Jalal Al-Nahi eller andre skal bli troverdige så må de først ta tak i og erkjenne alle de problemene som islam både skaper og fører med seg. Man beskriver ikke den voldelige, pedofile og krigerske profeten Muhammad som en søt og snill barnehageonkel når sannheten er at han myrdet for fote og hadde sex med en 9-åring.

Det er jo slik at de fleste troende plukker ut de tingene som de selv liker fra de bøkene som skal være såkalte rettesnorer for den enkelte tro og ideologi. Det som ikke passer, utelater man bare eller hopper glatt over. Det er fortolkninger av religiøse bøker som er hovedproblemet. Der hvor noen bare ser fred og fordragelighet, ser andre tortur, drap og pedofili.

For en som studerer teologi, så bør første skritt på vei til forståelse av religioner og dets plass i samfunnet være å skjønne at det knapt er noe som kan misbrukes mer enn hva en religion kan. Islam er uten tvil den politiske religionen som det er enklest å tolke som en oppskrift på hvordan skape et herrefolk og erobring av land hvor det bor undermennesker, eller såkalte vantroe, siden nazismen herjet.

I forståelsen av om man vil lære om islam fra Rania Jalal Al-Nahi eller SIAN, så blir valget det samme som om man ville lære om nazismen fra Nazi-Per eller Joseph Goebbels. Begge deler blir grovt subjektivt og vil ikke gi et riktig inntrykk av hva religionen/ideologien egentlig er.

Det eneste vi kan si med sikkerhet er at islam og vestlig kultur ikke går sammen. Vi kan ikke ha flere koner enn en. Vi kan ikke banke kona når hun ikke gjør som vi sier. Vi kan ikke kaste homofile ned fra hustak og vi kan heller ikke steine noen for blasfemi eller for å slutte å være muslim. I fare for å krenke noen sårbare islamister, så er det synd å si dette, men slik er det altså.