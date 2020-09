annonse

En mannlig og en kvinnelig politibetjent ble skutt søndag kveld i Los Angeles. En person gikk bort og skjøt dem mens de satt i politibilen. Nå har demonstranter møtt opp utenfor sykehuset hvor politifolkene behandles, de blokkerer inngange og roper skjellsord mot politiet, melder Fox News.

LA County Sheriffs (det lokale politiet) har lagt ut en Twitter-melding om demonstrasjonene og oppfordrer demonstrantene til å slippe gjennom biler til akuttmottaket.

– Til demonstrantene som blokkerer inngang og utgang til akuttmottaket og som roper «Vi håper de dør» med referanse til to politibetjenter som kjemper for livet: IKKE BLOKKER INN- og UTGANGENE TIL SYKEHUSET. Folks liv er i fare når ambulansene ikke kommer gjennom, skriver politiet.

To the protesters blocking the entrance & exit of the HOSPITAL EMERGENCY ROOM yelling "We hope they die" referring to 2 LA Sheriff's ambushed today in #Compton: DO NOT BLOCK EMERGENCY ENTRIES & EXITS TO THE HOSPITAL. People's lives are at stake when ambulances can't get through.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020