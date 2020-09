annonse

Som sykepleier siden 2002 så har jeg jobbet innenfor mange statlige og kommunale institusjoner; fengsel, sykehus, sykehjem, legevakt og psykiatrien.

Hyppig skift av arbeidsplass er vanlig i helsevesenet. Debatten om hvorfor det skjer skal jeg ikke ta her, men det kan spekuleres i om lønnen er for dårlig, arbeidet rett og slett er for tungt, at arbeidsmiljøet er giftig og også at det er for mange utlendinger blant personalet. Det er som regel en grunn når en hel yrkesgruppe ikke klarer å finne ro på en arbeidsplass.

Som byråvikar var det min jobb å steppe inn der hvor institusjoner fikk plutselige sykemeldinger. Det var aldri noe problem å få jobb for å si det slik. I dag er jeg ikke lenger byråvikar, men jobben ga meg innsikt i et titalls institusjoner spredt rundt i hele landet, hvorav flesteparten var i eldrepleien.

Jeg ønsker med bakgrunn i denne erfaringen å slå hull på et par myter.

Myte 1; vi trenger arbeidsinnvandring for å håndtere eldrebølgen!

«Eldrebølgen» er vi blitt skremt med siden jeg var tenåring. Jeg fryktet lenge at innen min alderdom kom, så ville det ikke finnes hender til å pleie meg. Jeg fryktet også at ingen ville kunne pleie mine foreldre, og at den jobben måtte jeg utføre selv. En tredje frykt var at roboter skulle overta pleien av meg selv og mine foreldre. Jeg trodde med andre ord på myndighetene når de fortalte om en forventet menneskeknapphet som ville sette min egen og mine foreldres alderdom i fare. Kanskje bidro denne frykten til mitt valg av helsevesenet som karriere.

Mange mennesker tror fortsatt på eldrebølgen som noe truende som henger over oss, som vil «ta oss» hvis vi ikke trekker til oss tilstrekkelig utenlandsk arbeidskraft. Vel, jeg begynner å tro at eldrebølgen er enda et luftslott, på lik linje med klimaforandringene. Akkurat som klimaforandringene så kan det godt skje at eldrebølgen kommer, men neppe i det omfang myndighetene truer med. Hvis eldrebølgen var en realitet, så hadde ikke sykehjemsvesenet hatt mulighet til alle nedskjæringene som daglig skjer i Norge. Eldrebølgen handler ikke således om en uoverskuelig mengde eldre, men om en tilbakeholdelse av ressurser. Etniske nordmenn har til alle tider pleiet sine eldre selv, hvorfor skal vi plutselig ikke greie det lenger? Som kansler Merkel sa da en bølge av migranter fra Syria veltet inn i Tyskland; «vi klarer det».

Det handler ikke om mangel på hender. Det handler om attraktivitet. Hvis lønnen er høy nok og bemanningen god nok, så vil det ikke være noe problem å rekruttere unge etniske nordmenn til eldrepleien. Lønnen må dobles. Den må på nivå med hva ungdommer blir tilbudt for å mønstre på fiskebåter. Bare tanken på å doble den offentlige skattebaserte pleierlønnen vil få våre myndigheter til å steile. Men dette har vi faktisk råd til, hvis vi hadde omdisponert pengene vi i dag bruker på å lokke til oss og integrere utlendinger.

Slik det er i dag så har en hel familie rett til opphold fordi ett eneste medlem har fått en halv stilling på det kommunale sykehjemmet. Mye forteller meg at prisen er mye høyere enn gevinsten. Ikke fortell meg at det ikke er mulig å finne en etnisk nordmann til den halve stillingen, eller i det minste en person som allerede bor i landet.

På et sykehjem jeg arbeidet så bestod halve personalet av burmesere. De fleste av dem var faktisk slektninger med hverandre. De var arbeidsomme og hyggelige, det er ikke hva denne saken handler om. Vi kan ikke la verden vandre inn i Norge kun fordi de er hyggelige. Kan en pleier fra Burma eller Kongo erstatte en nordmann som forstår hva de eldre sier? Som vet at den røde sausen ikke skal på ribba, og som forstår at lusekofta ikke er en bunad men et koseplagg, og derfor ikke skal kles på den gamle til 17. mai? Og hva med muslimske pleiere som hele tiden forlater arbeidet for å be, og som ikke kan pleie en pasient av motsatt kjønn? Hvilken nytteverdi har de egentlig som arbeidskraft? Våre myndigheter har sett seg blinde på antall hender og fullstendig glemt kvaliteten i pleien.

Jeg får en økende mistanke om at «eldrebølgen» brukes som en unnskyldning fra våre myndigheter for at folket skal akseptere at migranter fortsetter å komme. Hvilken agenda myndighetene har med dette er dog fortsatt et stort mysterium.

Myte 2; vi mangler sykepleiere!

Denne myten handler mindre om innvandring og mer om statuskamp. Den brukes av sykepleierforbundet i et håp om å åpne myndighetenes øyne for viktigheten av faget og drive lønnen opp. Sekundært brukes den også for å trekke utlendinger med den spesifikke utdannelsen til Norge. Det er ikke viktigheten av sykepleiere jeg vil bestride her. Blant annet har koronasituasjonen avslørt hvor mange «bullshit jobs» vi har i Norge. Sykepleie er ikke en av dem. Men mangler vi virkelig så mange sykepleiere som det påstås?

I min jobb på diverse sykehjem så har jeg observert at det ligger en slags prestisje i å omgjøre helsefagarbeiderstillinger til sykepleierstillinger. Det betyr at når en assistent, hjelpepleier eller helsefagarbeider slutter i jobben, så lyses det ikke ut etter en ny helsefagarbeider, men etter en sykepleier. Det virker som om sykehjemmene ønsker å smykke seg med flest mulig sykepleiere. Lønnskostnaden for en sykepleier er noe høyere enn for en helsefagarbeider, men forskjellen er liten nok til at kommunene finner midlene som trengs. Således blir unge nyutdannede sykepleiere lokket inn i eldrepleien. Hva er egentlig i veien med det? Er ikke det bare flott?

Her er greia. Når man tar ut de arbeiderne som tradisjonelt har utført gulvarbeidet og erstatter dem med høyskoleutdannede sykepleiere, så ender det selvfølgelig med enten 1) gulvarbeiderne sliter seg ut, eller 2) sykepleierne må brette opp ermet og ta del i gulvarbeidet. Er det noe i veien for at sykepleierne deltar i stell og pleie av pasientene? Neida. Ikke rent bortsett fra at da hadde det ikke vært nødvendig å bruke tre år (eller mer) på utdannelse.

Stell blir markedsført som «pasientnært» og nærmest andektig. Så fint å kunne hjelpe pasienten med den daglige kroppsvasken! Vi ser bilder i medier og brosjyrer av smilende pasienter og smilende pleiere som vasker dem i ansiktet og på hendene.

Virkeligheten? Stell er hardt kroppsarbeid. Man er hele tiden i kontakt med den andres kroppsvæsker og den «smilende» pasienten på hundre kilo slår etter deg, stritter i mot eller skriker av smerte fordi du står alene med vedkommende, du har ingen kolleger som kan hjelpe deg fordi avdelingen er så dårlig bemannet og du har ikke mulighet til å la det smertestillende medikamentet du nettopp ga få tilstrekkelig tid til å virke innen du går i gang med snuing, vending og bøying, fordi andre pasienter får liggesår mens de venter på at du skal bistå også dem.

Jeg var hjelpepleier i syv år innen jeg bestemte meg for å bli sykepleier. Jeg orket ikke mer stell. Jeg ville lære mer fag, få en mer overordnet rolle og slippe å måtte takke nei til aktiviteter etter arbeid fordi jeg var helt utmattet. Tidligere hadde sykepleiere en høy status på sykehjemmene, og med «tidligere» mener jeg for bare 15-20 år siden. De var som små avdelingssjefer å regne, de ble respektert for utdannelsen de hadde gått gjennom og for hva de hadde av kunnskap. Det ble ikke forventet av dem at de skulle ta del i gulvarbeidet. Dette igjen innbydde til yrkestolthet hos sykepleierne. Når man er stolt av yrket sitt så utfører man også sitt arbeid samvittighetsfullt og med respekt for både seg selv, kolleger og mottakere. Men sykehjemmenes politikk endret seg og innhentet sykepleierne. Nå må vi regne med tungt kroppsarbeid hvis vi lar oss ansette av et sykehjem. Nå lokker de til seg nyutdannede sykepleiere under falske forutsetninger.

Unge sykepleiere blir villedet. De trenger erfaring. De trenger akuttrening og faglig trygghet. Den eneste faglige utfordringen de får på sykehjemmene er å dosere medisiner. Ytterligere faglige fordypninger rekker de ikke, fordi de også må vaske gulv, smøre kveldsmat og løpe med bekken og urinflasker. Dette gikk de altså på skole i tre år for å gjøre. De vil raskt stagnere i sin faglige utvikling hvis de blir værende i eldrepleien.

Sykehjemmene trenger ikke så mange sykepleiere som de i dag gjerne vil ha. En sykepleier kan betjene opptil 30 beboere på dagtid og opptil 90 på natt, hvis vedkommende får fred til kun å utføre sykepleierfaglige oppgaver. Resten av personalet kan fylles opp med flinke helsefagarbeidere og assistenter. Og det må være mange nok av dem slik at ikke også disse slites ut, og slik at beboerne får den hjelpen de trenger. Det må igjen satses på helsefagarbeidere, lønnen må opp og nye stillinger må opprettes. Vil man da bare erstatte en sykepleiermangel med helsefagarbeidermangel? Neppe. Jeg hører stadig historier om helsefagarbeidere som ikke finner jobb, fordi sykehjemmene foretrekker sykepleiere.

Hvis man hadde frigjort alle sykepleierne som bindes til sykehjemmene på overflødig vis, så hadde sykepleiermangelen på sykehusene vært betraktelig lavere. Vi snakker om mange tusen sykepleiere som kunne overføres fra sykehjem til statlige institusjoner.