En ny meningsmåling utført for Fox News viser at 51 prosent av amerikanske velgere tror trump blir gjenvalgt 3. november. Bare 42 prosent tror på hans motstander Joe Biden.

Det viser seg at betydelig flere amerikanere tror Trump vinner enn som sier de selv har tenkt til å stemme på ham. Forskjellen kan både skyldes såkalte skjulte Trump-velgere (de som ikke vil si til en meningsmåler at de vil stemme på ham) og/eller at folk opplever og tror at han har større støtte enn folk vil innrømme.

For i den samme målingen er det 51 prosent som sier de vil stemme på Biden og bare 46 prosent som sier de vil stemme på Trump. Men dette er også nasjonale målinger. De fleste er enige om at det er i et fåtall såkalt vippestater at valget vil avgjøres. Og i de statene viser meningsmålingene mye jevnere løp.

På nasjonalt nivå viser Fox News målingen at Trump leder blant menn, blant hvite, veteraner, hvite katolikker og folk født mellom 1965-80 (generasjon X). Biden leder blant kvinner, eldre, folk født mellom 1980-95 (millennials), afroamerikanere og latinamerikanere.

I Fox-målingen for juli var det like mange (45 %) som trodde Trump som Biden ville vinne, men tilbake i februar og før coronakrisen var det hele 56 prosent som mente Trump ville vinne.

Tallene svinger altså, men er nå på vei opp igjen for Donald Trump. Fox News målingen har en rekke andre tall og indikatorer som presenteres i denne artikkelen.

Målingen ble tatt opp mellom 7-10 september og 1.191 velgere ble spurt.

