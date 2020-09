annonse

– Vi fjerner flaske påstander om at skogbrannene i Oregon ble startet av visse grupper, skriver kommunikasjonssjef i selskapet Andy Stone på Twitter.

We are removing false claims that the wildfires in Oregon were started by certain groups. This is based on confirmation from law enforcement that these rumors are forcing local fire and police agencies to divert resources from fighting the fires and protecting the public. (1/2)

— Andy Stone (@andymstone) September 12, 2020