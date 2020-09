annonse

I 2012 marsjerte ekstreme islamister i Oslos gater og ropte slagord som hyllet terrorist og massemorder Osama Bin Laden. Men ingen «antirasister» møtte til motdemonstrasjon. Hvorfor?

Rødt arrangerte forrige helg motdemonstrasjon da Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) avholdt en markering i ytringsfrihetens navn utenfor Stortinget. Rødt fikk støtte av «antirasisten» Rune Berglund Steen og hans statsstøttede organisasjon. Målet var å vise motstand for SIANs «rasisme og hat».

Det endte ikke helt etter planen. Flere tusen møtte opp og prøvde å ta seg forbi politisperringene, slik de kunne gå til fysisk angrep på de som snakket negativt om islam. «Antirasistene» angrep til og med sine egne da de omringet Lars Gule som prøvde å roe ned mobben. To kvinner ble sparket og slått. Og til slutt måtte politet rømme fra rasende muslimer som var i krigsmodus fordi SIANs medlemmer hadde revet ut papir av en religiøs bok.

SV-politiker Audun Lysbakken, som tidligere har beskrevet seg selv som en marxist, ønsket ikke fordømme volden. Det var mye viktigere for sosialisten å angripe NRK som hadde omtalt SIAN som «islamkritiske».

Flere andre politikere og samfunnsdebattanter hengte seg på. SIAN ble skyteskiven, selv om «antirasistene»/motdemonstrantene var de som laget bråk og opptøyer i Oslo.

Barn oppfordret til drap

Henter vi frem en NRK-artikkel fra 2012 kan vi lese at ekstreme islamister marsjerte i gatene i samme by. De protesterte mot at en person i USA hadde laget en film som krenket Mohammed.

Ubaydullah Hussain ledet store deler av demonstrasjonen. – Verden trenger en ny Osama bin Laden, sa han. Hussain sa også at filmskaperen Theo Van Gogh «fikk som fortjent» da han ble skutt og drept, og at straffen for å håne islam er døden.

Dette er samme ekstremist som uttalte i et NRK-intervju, uten å blunke, at «halshugging er en del av islam». Se video under.

I NRK-artikkelen fra 2012 ble flere unge muslimer under 18 år intervjuet. De ble spurt hvorfor de møtte opp til støtte for ekstremistene.

– Jeg vil støtte profeten min, og vise min motstand mot USA som jeg hater. Det er sårende at noen lager en film om profeten Muhammed, sa 16 år gamle Ismail til NRK.no.

En annen 16-åring skal ha fortalt NRK at mannen som laget filmen om Muhammed bør drepes.

– USA bør ta livet av ham, da spares verden for en rekke problemer. Å vise en film med en karakter som skal være Muhammed er som å ta et bilde Jesus og bæsje på det, sa han.

Hvor var «antirasistene»?

«Obama, Obama, we love Osama» ble ropt under demonstrasjonen, og unge muslimer helt ned i 14-årsalderen var tilstedet ifølge NRK.

– Profeten Muhammed er det kjæreste for oss muslimer. Verden trenger nå en ny Osama, sa Ubaydullah Hussain som er leder i Profetens Ummah når han ble intervjuet. Tygg på den. En ekstremist i Norge som forteller NRK at verden trenger en ny terrorist og massemorder.

Men hvor var motdemonstrantene? Hvor var «antirasisten» Rune Berglund Steen og hans statsstøttede organisasjon? Hvor var Rødt? Hvor var Audun Lysbakken? Hvor var opptøyene og angrepene på politiet? Hvor var sosialistene med trommene sine?

De var ikke der. Heller ikke politiet ble angrepet. Fordi de ekstreme islamistene ikke trengte politibeskyttelse som SIAN i dag gjør. Det var ingen som møtte opp og kastet egg og steiner på Profetens Ummah og hans tilhengere. Til og med terroristen Arfan Bhatti fikk gå i fred og skrike ut at «verden trenger en ny Osama Bin Laden».

Dette har som forventet ikke blitt dratt frem av norske journalister i forbindelse med SIANS demonstrasjonener. Politiske kommentatorer er musestille. De vil begrave og glemme, og nekter å minne det norske folk på hva som skjedde for åtte år siden. En demonstrasjon der muslimske barn oppfordret til drap på en person som laget en film i ytringsfrihetens navn. Det er ganske fortellende for hvilken presse vi har i dagens Norge.

Se godt på bildet i denne kommentaren og hatet i øynene til ekstremisten som retter en pekefinger i været. Denne mannen fikk gå i fred og spre hatet sitt, og hylle terrorister, mens nordmenn som kritiserer islam blir hengt ut som de største rasistene Norge noen gang har sett. Slått til blods blir de også. For det er noen i Norge som kan gå i fred når de sprer budskapet sitt, mens andre risikerer å bli drept. Det er pill råttent og urettferdig.