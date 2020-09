annonse

Arbeiderpartiet vil kutte ordningen med fritt behandlingsvalg og innføre moms på helseforsikringer.

Partiet varsler at de vil stramme kraftig inn for de private, mens de offentlige sykehusene skal få mer penger. Det går fram i et utkast til nytt partiprogram som NRK har fått lese. I dag er finansielle tjenester som forsikringer unntatt fra beregning av merverdiavgift, skriver NTB.

Jonas Gahr Støre mener utviklingen de siste årene har ført at penger hentes fra de offentlige sykehusene for å finansiere oppstart av private tilbud.

Støre sier videre til NRK at det svekker fellesskapets tilbud og det tapper sykehusene for fagfolk og Systemet er byråkratisk og gjør at private behandlere gis rett til å drive for statens regning.

Støre mener ordningen med fritt behandlingsvalg innebærer fri etableringsrett for private.