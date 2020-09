annonse

annonse

Spillerne i Premier League vil ikke lenger ha Black Lives Matter-merke på draktene.

Det melder Sky Sports.

Både i slutten av forrige sesong, og under treningskampene, har Premier League hatt et merke med en svart knytteneve på draktene med påskriften «Black Lives Matter».

annonse

Men etter å ha diskutert med klubbene har Premiel League nå bestemt seg for å fjerne merket.

Marxister

Slagordet som har vært på draktene til spillerne i Premier League har vakt oppsikt og en del sinne blant supporterne. Flere har gått til aksjoner og og krevd at slagordet ble fjernet.

annonse

Under en Premier League-kamp ifjor mellom Manchester United og Burnley, fløy et banner over Old Trafford med påskriften «White Lives Matter».

Black Lives Matter har vært delaktige i flere opptøyer i diverse amerikanske byer de siste månedene. Mange av deres tilhengere har brukt vold mot hvite kvinner og menn, satt fyr på bygninger, og plyndret butikker.

Organisasjonen kaller seg selv marxister, og sentrale medlemmer har uttalt at svarte må få lov til å plyndre butikker «fordi de er sultne».