Under et valgmøte i Nevada hevdet Donald Trump at det kun er valgfusk som kan frata ham seieren.

– Det eneste måten Demokratene kan vinne valget på, er hvis de jukser, sa Trump til en folkemengde i tettstedet Minden i Nevada lørdag kveld lokal tid, skriver NTB.

Trump ønsket å holde folkemøtet i byen Reno, men dette viste seg å være umulig på grunn av lokale regler for å hindre koronasmitte.

I did more in 47 months as President than Sleepy Joe Biden did in 47 years! #MAGA pic.twitter.com/EzcAswmrYE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020