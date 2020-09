annonse

Den amerikanske marinen vil ta i bruk luft-, undervanns og vannoverflatedroner i en militærøvelse i Stillehavet neste år, for å optimalisere bruken av ubemannede militærfartøy i krigssituasjoner.

Military.com melder at høytstående offiserer i den amerikanske marinen planlegger øve på et «kampproblem for en ubemannet flåte» tidlig neste år. Ifølge admiral Robert Gaucher, er målet å effektivt inkorporere ubemannede fartøy i USAs Stillehavsflåte for å gjøre den enda mer dødelig.

– Vi tar høyde for å kunne øve på et kampproblem for flåten som er sentrert rundt ubemannede fartøy tidlig 2021. Det kommer til å foregå på sjøen, over sjøen og under sjøen når vi demonstrerer hvordan vi kan drive frem dødelighet, sa han.

Marinen simulerer jevnlig kampproblemer for flåten – som tester utplassering av styrker for avansert (high-end) krigføring – i Stillehavet og Atlanterhavet. Men disse øvelsene blir vanligvis utført av hangarskip-kampgrupper, så innlemmingen av nye drone-teknologier i kampproblemer vil være et stort skifte for marinen.

Investeringer

Den amerikanske marinen planlegger å investere milliarder i nye ubemannede systemer i tiden fremover. Fredag ​​ tildelte den nesten 42 millioner dollar i kontrakter til seks forskjellige våpenprodusenter for å utvikle designplaner til nye store ubemannede overflatefartøy. Arbeidet med studiene for disse fartøyene forventes å være ferdig innen mai 2022.

US Navy ønsker 2 milliarder dollar for å bygge 10 store ubemannede overflatefartøy i løpet av de neste fem årene. Flere i Kongressen er imidlertid skeptiske til hva skipene skal brukes til og forsøker å blokkere marinen fra å kjøpe dem neste år.

Kina

Avdelingsledere i den amerikanske marinen argumenterte tirsdag med at ubemannede systemer vil spille en stor rolle i fremtidige maritime operasjoner – spesielt i Stillehavet hvis en konflikt skulle bryte ut med Kina.

Flaggkommandør Eric Austin erkjente likevel at det er «forskjellige nivåer av tillit» til ubemannet teknologi innad i det amerikanske militæret, noe som gjør at folk kan være skeptiske til systemene.

– Det er en ganske stor kulturell forandring for mange. Noen er lenger fremme enn andre, men jeg tror at når vi ser et økende teknologisk beredskapsnivå, blir det lettere, sa han.

Øvelser

Den amerikanske marinen har så langt testet flere ubemannede systemer. I fjor sendte den Sea Hunter, et 132 fot langt selvkjørende skip, fra San Diego til Hawaii og tilbake igjen med nesten ingen ombord.

Også i fjor sendte det amerikanske sjøforsvaret et ubemannet overflatefartøy fra Norfolk, Virginia, til North Carolina. Fartøyer var ifølge Austin «i stand til å ta ut militære mål på land ved hjelp av kinetiske våpen under øvelsen.

Det amerikanske sjøforsvaret har også utplassert det ubemannede Fire Scout-helikopteret og sendt en MQ-4C Triton drone – som er i stand til å fly overvåkings- og rekognoseringsoppdrag – til militærbasen på den amerikanske Stillehavsøya Guam. US Navy har også utviklet høyteknologiske ubemannede marinefartøy for anti-mineoppdrag.

Den amerikanske marinen er fremdeles i planleggingsfasen for sitt kampproblem for den ubemannede flåten, men øvelsen vil trolig inkludere et kommando-og-kontroll-aspekt, sensorer og våpen.