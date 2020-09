annonse

Et videoklipp av hendelsen spres i sosiale medier.

Nettavisen Samhällsnytt har publisert et videoklipp, der man kan se en mann med innvandrerbakgrunn som nærmer seg en forbipasserende kvinne, før han uten forvarsel slår henne i ansiktet med all sin kraft. Den grufulle ugjerningen ble filmet av gjerningsmannens venn, hvis latter man kan høre i videoklippet.

Videoklippet ble spredt på Instagram i helgen, men det er foreløpig ikke klart når hendelsen fant sted.

Ali fra Rosengård

I bildet kan man se brukernavnet «ALIBALOTELLII» tagget. Denne Instagram-brukerkontoen er imidlertid inaktivert, etter oppmerksomheten.

Det fremgår av opplysninger Samhällsnytt har mottatt at mannen som mishandler den forbipasserende kvinnen er i 20-årene, heter Ali, og er bosatt i Rosengård i Malmö, et såkalt «utsatt område». Det skal ikke være første gang han utsette uskyldige for denne typen angrep.

