Norge er ett av de mest fredelige og tryggeste landene i verden. Vi får lov til å si det vi vil, tro på akkurat det vi vil og bestemme over vår egen kropp.

Dessverre, viser det seg at dette ikke gjelder for alle. For til tross for trygge Norge skjer det fortsatt handlinger, som virkelig er helt uakseptabelt. Noe av det verste og mest brutale man kan utsette et lite uskyldig barn for er omskjæring. Likevel er det bare Fremskrittspartiet som tør å ta opp kampen.

Hvor er feministene i spørsmålet om kjønnslemlestelse?

Omskjæring av jenter og kvinner er strengt forbudt i Norge nettopp fordi å kutte i kjønnsorganet til noen er fullstendig umoralsk og strider tvert imot menneskesynet vi har i Norge. Selv om dette er forbudt i Norge, vet vi at kjønnslemleste av jenter forekommer i Norge. De siste tretten årene har det blitt anmeldt mer enn 53 tilfeller av ulovlig omskjæring av kvinner og jenter i Norge. Likevel har ingen så langt blitt straffet for det. Vi vet også at mørketallene er store. Jeg stiller meg derfor undrende til hvordan det er mulig å begå slike utilgivelige handlinger og ikke bli straffet for det.

I Norge er det ikke ulovlig å være omskåret. Det er kun ulovlig at foreldre bosatt i Norge enten får barnet sitt omskåret i Norge, eller tar barnet med til utlandet for å utføre en omskjæring. Store deler av problemet er at leger som oppdager kvinner som er omskåret ikke vet om det har skjedd i Norge, eller i utlandet før foreldrene ble bosatt i Norge.

Fremskrittspartiet har alltid vært imot omskjæring. Dessverre var vi en del av en regjering som mente at dette var en del av religionsfriheten, da spesielt med tanke på KrF.

I 2017 gikk både Jon Helgheim og Kari Kjønnaas Kjos ut og sa at kjønnslemlestelse skal føre til tap av foreldrerett.

Dette er vel og bra, men det er ikke nok. Problemet er uansett straffereaksjon, at ingen så langt er dømt for det, selv om vi vet det forekommer tilfeller av dette. Derfor må begynne å kartlegge hvem som er omskåret fra før av. Dette bør registreres i et egent register. Når en utenlandsk kvinne som ble omskåret i utlandet før hun ankom Norge skal undersøkes vaginalt, er det lett for legen å se om omskåringen ble gjennomført i Norge, eller ikke. Dette gjør at man har et konkret bevis å gå etter, og at flere som får døtrene sine omskåret blir dømt.

Nå må regjeringen for alvor rette søkelyset mot å straffeforfølge foreldre som sender barna til lege i Norge eller utlandet for å gjennomføre en omskjæring. Og ikke minst sørge for at foreldrene blir dømt og mister retten til å ha omsorgen for barna. Dette problemet må i større grad belyses og rapporteres om.

Fremskrittspartiets Ungdom og Fremskrittspartiet har alltid vært imot kjønnslemlestelse. Det er vi imot fordi at vi mener at barns rettigheter veier tyngre enn foreldres religionsfrihet.

Det er tross alt barns trygghet det handler om.