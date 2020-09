annonse

Byrådet i Oslo skal i høst bestemme om Oslo skal få et eget friområde for rusavhengige.

Byer som København, Aarhus og Bergen, har allerede en slik løsning. Slik det er i dag, så er Brugata/Storgata, Vaterland og Urtegata belastet med rusavhengige, skriver NTB.

Værestedsrapporten fra Velferdsetaten vil være et viktig element i avgjørelsen av hvorvidt det skal opprettes et eget område for rusmisbrukere også i hovedstaden. Ulike modeller i Hamburg i Tyskland, Wien i Østerrike, Zürich i Sveits, København og Aarhus i Danmark og Bergen, er av interesse.

– Man får et område der man kan være i fred uten å forstyrre andre, men det er også større fare for et hardere miljø med mindre kontroll og mer vold, heter det i rapporten.

Imidlertid sies det også i rapporten at «det er høyst usikkert om åpne russcener vil forsvinne selv om man oppretter et utendørs værested».