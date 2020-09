annonse

Mange mener Dagbladet oppfører seg som skolejenter og driver kampanjejournalistikk mot president Donald Trump.

De siste ukene har det vært stappfulltt på Trumps folkemøter rundt omkring i USA. Populariteten til Trump viser seg å være den samme som for fire år siden da han slo karriepolitiker Hillary Clinton i presidentkampen.

Men siden den gang har etablerte norske medier valgt å fokusere negativt på USAs president. NRK har uttalt at de ikke skal være nøytrale i dekningen av Trump.

I TV 2 har USA-korrespondent Fredrik Græsvik innrømmet at media dekker Trump dårlig, fordi Trump har behandlet pressen dårlig. Græsvik har til og med uttalt at Trump burde ingått en form for «kontrakt med pressen», slik at de kan behandle han bedre.

Reagerer på bildevalg

Den negative Trump-vinklingen har ført til mange reaksjoner fra sinte nordmenn. I dag er det Dagbladet som får kjeft. I en ny sak har de valgt tittelen at Trump «setter liv i fare», i det de siterer ordføreren i Nevada.

Ordføreren i Nevada er demokrat Steve Sisolak, og som mange andre demokrater er han en stor motstander av Trump.

Men det er bildevalget til Dagbladet mange reagerer på. Dagbladet fokuserer på at Trumps tilhengere ikke bruker munnmind, og Dagbladet har valgt et bilde av presidenten der han gaper, angivelig for å fremstille han som lettere tilbakestående.

Flaut

På sosiale medier er det mange som reagerer. Flere mener det er ren kampanjejournalistikk, og at Dagbladet oppførerer som 14 år gamle skolejenter.

– Det var slik vi holdt på 14-årsalderen på ungdomskolen. Vi kniste og fniste mens vi gjorde grimaser for å etterligne læreren. Det er det samme Dagbladet driver med her. Dette er barnlig og useriøst. Skjerp dere!, skriver en kvinne.

– Dette er så patetisk av Dagbladet at det er flaut. Selv liker jeg ikke Trump, men er det virkelig nødvendig å legge ut slike bilder? Kampanjejournalistikk!, skriver en annen.

Andre mener imidlertid at Dagbladet-journalistene sliter.

– Jeg liker det jeg ser. Dassbladets journalister har det vondt under president Trump. Håper det varer i fire nye år, skrives det.

«Fuck Trump nigger»

Donald Trump sine folkemøter har vært smekkfulle de siste ukene. De stappfulle folkemøtene har ikke har fått oppmerksomhet i den etablerte norske pressen.

I et ørkenområde i Nevada ble en flere kilometer lang kø filmet av en Trump-tilhenger. De massive oppmøtene viser at Trump fremdeles har den samme støtten som han hadde for fire år siden.

En annen video, som blir hyppig delt på sosiale medier, viser hvordan Trumps motstandere oppfører seg. Da noen av Donald Trumps tilhengere solgte Trump-effekter utenfor et av hans folkemøter svartnet det for en ung svart mann.

Den unge mannen ropte «Fuck Trump nigger» og «Fuck you bitch» til en eldre kvinne mens han veltet bord og stoler. Se video under.