Dagbladet Pluss fikk avslag på pressestøtte av Medietilsynet, men de anket avgjørelse inn for Medieklagenemnda.

– Vi har hatt møte i nemnda der vi hadde en innledende diskusjon om problemstillingene denne saken reiser, og om hvordan vi i nemnda skal legge opp arbeidet med klagen. Vi har et mål om at klagen skal være ferdig behandlet før jul, skriver nemndleder og jusprofessor Bjørnar Borvik til Journalisten.

Dagbladet Pluss har tilpasset ordningen for pressestøtte, den er nå plattformnøytral. Det vil si at pressestøtte gjelder også nettutgaver hvis den er bak en betalingsmur. Eieren av Dagbladet, det danske milliardkonsernet Aller bladforlag skilte ut Dagbladet pluss til et eget aksjeselskap.

De søkte om pressestøtte i 2019, men de fikk avslag av Medietilsynet. Med begrunnelse at Dagbladet Pluss minnet mer om et ukeblad. Men avgjørelsen ble anket inn for Medieklagenemnda. De kan sende saken tilbake til ny behandling, om de kommer frem til at vedtaket er ugyldig.

Pressestøtten er et budsjett på 358 millioner kroner som skal deles av mange. Det var anslått at Dagbladet Pluss ville få utbetalt rundt 20 millioner kroner. Da ville de store mottakerne bli avkortet med millioner, den største mottakeren av pressestøtte, Klassekampen ville ha fått fem millioner kroner mindre.

– Fem millioner kroner er en del stillinger hos oss, men vi har også andre steder der pengene går ut. Ett sted må vi uansett kutte kostnadene, og vi sitter hele tiden og passer på nøye på. Vi går ikke 60 millioner i overskudd sånn som i Dagbladet, sier Skurdal til Dagens Næringsliv og legger til.

– Pressestøtteordningen er laget for aviser som sliter med å finansiere driften. Vi er skeptiske til at noen lager ordninger for å tilpasse seg kriteriene.

Pressestøtten i 2020 er på hele 358 millioner kroner, opp fra 313 millioner i 2019. Den hadde stått stille lenge, men kulturminister Trine Skei Grande fikk den oppjustert i budsjettforhandlingene.