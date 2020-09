annonse

Californias ordfører, Gavin Newsom, vekker oppsikt i videobeskjed der han gliser og skylder på «klimaforandringer» i skogbrannene som rammer USAs veskyst.

Redningsarbeidere fant tre flere døde i et utbrent område nord i California i USA lørdag. Dermed har 22 mennesker omkommet i de enorme skogbrannene i delstaten.

Men det er videobeskjeden til ordfører Newsom som mange reagerer på.

– Det er den perfekte storm. Debatten er over om klimaforandringer! Bare kom til California. Vi er midt inne i en krise. Vi er midt inne i en klimakrise, kan vi høre Newsom uttale med et stort glis rundt munnen i videobeskjeden under.

– Vi opplever værforandringer vi aldri før har vært vitne til. Vi opplever det mange spådde for lenge siden, men alt er nå blitt virkelighet, sier han videre. Mange mener Newsom ser glad og fornøyd ut.

Ekkel

Hollywood-legenden James Woods reagerte på videobeskjeden.

– Se på denne glisende drittsekken med lyden av. Psycho, skrev han og la ved video.

Watch this grinning daffy douchebag with the sound off. It’s truly creepy… #Psycho pic.twitter.com/ugf0aEW7To — James Woods (@RealJamesWoods) September 13, 2020

Også andre har reagert på gliset.

– På en skala fra en til ti, hvor ekkel er ikke Newsom her (og hver dag)?, skrev en kvinne.

On a scale of 1-10, how creepy is Gavin Newsom here? (And everyday) pic.twitter.com/OPc9tVlMCw — Maggie Lee 🤍🇺🇸 (@maggmountains) September 12, 2020

President Trump besøkte brannene som har herjet California de siste ukene.

Under kan du se presidenten konfrontere Newsom i det de ser på ruinene.

.