En av Israels mest anerkjente diplomater mener at Trump fortjener fredsprisen, og at EU skaper problemer i Midtøsten.

Mandag ettermiddag ble det avholdt en pressebriefing i regi av European Israel Press Association (EIPA), med to ledende eksperter på israelske utenriksrelasjoner, i forbindelse med avtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater og Bahrain, og etableringen av normale diplomatiske relasjoner mellom disse statene. Resett deltok på briefingen, som foregikk over en videokonferanse.

Diplomat Dore Gold sa under briefingen at Israel lenge har søkt relasjoner med sine arabiske naboer, og at man har søkt å assistere land med spesifikke behov for hjelp, med saker som Israel har kunne bidra med. Den seneste utviklingen mellom Israel og de to arabiske statene er motivert av et ønske om økt handel, og felles initiativer hva gjelder forskning og utvikling.

– Jeg vil gi stor honnør til Trump-administrasjonen for å ha fått dette til, sa Gold.

– Trump fortjener fredsprisen

– Her i Norge har en av våre parlamentsrepresentanter nominert Donald Trump for Nobels fredspris, og dette har vakt internasjonal oppmerksomhet. Hva mener du om dette? spurte Resett.

– Hvor mange år har gått siden det ble gjort en fredsavtale mellom Israel og et arabisk land? 26 år. Ingen har lyktes. Alle hadde en strategi, men ingen klarte å få på plass en fredsavtale som gikk så langt. Når det inngås en fredsavtale mellom Israel, og Emiratene og Bahrain, så må dette anerkjennes. Jeg vil derfor tilslutte meg til at han fortjener fredsprisen, svarte Gold.

Gold har selv vært fredsforhandler, og rådgiver i spørsmål vedrørende Midtøsten. Han er president i Jerusalem Center for Public Affairs, en ledende israelsk tankesmie, han har vært generaldirektør i det israelske utenriksdepartementet, og har vært utsending til de palestinske selvstyremyndighetene, Egypt, Jordan og Gulfstatene. Han var dessuten Israels FN-ambassadør mellom 1997 og 1999.

EU-kritisk

Han uttrykte seg under pressebriefingen svært kritisk til EUs bidrag til konfliktløsning i Midtøsten.

– EU har virket negativt inn på freden i Midtøsten. Det jeg ser er skuffelse over EU, hos israelerne. EU har gått inn for semisanksjoner for ting som ikke engang bør nevnes i sammenheng med sanksjoner, sa Gold.

– Som EU er strukturert nå, er de ikke en hjelpsom spiller her. Jeg tror vi bør være tydelige på det.

Frykter Erdogan

Han vedgikk samtidig at samarbeidet mellom Israel og europeiske land er svært viktig, ikke minst på grunn av én ny, fremvoksende trussel mot freden.

– Følg med på utbyggingen av den nye kabelen som skal frakte olje og gass fra det østlige Middelhavet til Europa. Vi vil trenge diplomatiske løsninger for å håndtere dette.

Den tidligere FN-ambassadøren er sterkt bekymret for tyrkernes president Recep Tayyip Erdogan.

– Vi har et NATO-medlem med en president som ønsker å gjenreise Det osmanske riket. Tyrkia er dessuten aktive i Jerusalem, der de tar initiativ til aktiviteter som er veldig problematiske for Israel. Vi ønsker oss Tyrkia tilbake som en positiv spiller i Midtøsten, slo Dore Gold fast.

Bekymret for Biden-presidentskap

Toppdiplomaten er også bekymret for et eventuelt Biden-presidentskap i USA, og hvordan det kan påvirke de nyetablerte relasjonene i Midtøsten. Han peker på erfaringene fra Obama-æraen.

– Vi gikk gjennom åtte år med Obama. Jeg hadde møter med Obama-administrasjonen og med presidenten selv. Det som skjedde under disse årene var at visse amerikanske antagelser tok over og ble dominante.

Disse antagelsene skal ha omfattet proiranske holdninger, som førte til at atomavtalen med Iran ble inngått i 2015. Iran er en fiende av de arabiske Gulfstatene, med Saudi Arabia i spissen.

– Jeg så på Iran-avtalen som problematisk, og gikk imot den der jeg kunne, fortalte ambassadør Gold.

Bygger fredelige relasjoner

Ehud Yaari, som er kommentator for den israelske TV-kanalen Channel Two og har forfattet åtte bøker om den israelsk-arabiske konflikten, sa under briefingen at Mahmoud Abbas og det palestinske selvstyreregimet begynner å forstå at andre land ikke vil utestenge Israel på lang sikt, bare fordi palestinerne vil det sånn.

– Palestinerne forstår nå at Israels doktrine om å bygge fra utsiden og inn, og bygge broer til det som har vært fiendtlige land. Vi har etablert gode relasjoner med land som har vært fiendtlige, som India og Hellas. I dag snakker man for eksempel om en jødisk-hellenistisk allianse. Lederskapet i Ramallah forstår at dette funker, sa Yaari.

Nedgang for politisk «arabisme»

Han mener dessuten å ha sett en nedgang i politiske «arabisme».

– Vi er nå i en ære der vi ser en tilbakegang for politisk arabisme. Arabiske stater er på vei til å gå i oppløsning. Arabisk nasjonalisme svinner her, sa Yaari.

Kommentatoren kunne også avsløre at de arabiske Gulfstatene har latt seg frustrere over de palenstinske selvstyremyndighetenes angivelige avvisning av enhver avtale med Israel.

– Gulfen sier nå til palestinerne at de ikke lenger har vetorett over Gulfens relasjoner med Israel.