En mann i 40-årene er dømt til elleve års forvaring for gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen sønn.

Mannen erkjente å ha forgrepet seg seksuelt mot sin egen sønn fra gutten bare var en måned gammel til han hadde fylt to år. Da hadde faren begått 31 seksuelle overgrep mot ham, skriver Fædrelandsvennen.

Retten gav en strengere straff enn hva aktor forlangte fordi mannen ble ansett å være så farlig at en ordinær fengselsstraff ikke gir samfunnet tilstrekkelig vern.

– Hensynet til samfunnsvern tilsier at det er nødvendig med forvaring for å ha kontroll på tiltalte og således hindre han i å begå nye overgrep mot barn, skriver retten i dommen.

Retten mente også at det er stor fare for at mannen kan reise til utlandet for å begå overgrep mot barn på nytt. Mannen ble også dømt for å ha snikfilmet en mindreårig jente flere ganger i perioden fra 2014 til 2016, samt besittelse av en stor mengde overgrepsmateriale.

Han ble også idømt å betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning til sønnen av Kristiansand tingrett.