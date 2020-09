annonse

De beslaglegger trommer og roperter og beskytter fascister med sinte hunder.

– Ja, vold er dårlig image for venstresiden, men når fascister, som de i Sian, setter spørsmålstegn ved et helt samfunns sikkerhet og rett til å eksistere, hvem har tid til å bry seg om image?, skriver antirasist Kim Ness i Klassekampen, og beskriver kampen slik:

– En antifascistisk motdemonstrasjon er faktisk ikke en lekeplass eller et hobbyrom for dem som vil engasjere seg når det passer dem.

Da Black Lives Matter (BLM) ble en global agenda, skriver Ness, så har fascister både nært og fjernt blitt dristigere. Han mener at selv vårt liberale, demokratiske statsapparat har begynt å skjelve i buksene nå som hvit overmakt konfronteres.

– Etter opptøyene, først på Furuset, så i Bergen, og deretter i Oslo sentrum, har norske mediehus og gode politikere gjort seg fullstendig døve for alvoret Sian og den nynazistiske fremmarsjen i Norge representerer, skriver han, og legger til:

– Ifølge Sian selv har bildene av en blødende Thorsen gitt gruppen utbredt sympati og har ført til rekruttering av over 200 nye medlemmer. Disse 200 (om de faktisk finnes) ble ikke overbevist av de demonstrasjonene. Det vil ikke være overilt å anta at disse nye medlemmene har ruget på fremmedhat og fascistiske personlighetstrekk lenge.

Ness skriver videre at antifascister i gatene og Antifascistisk Aksjon er den eneste reelle motfronten mot Sian og nynazistisk tankegods på norsk jord. Han sier at politiet og den halvbakte liberale tankesmia som vi kaller Stortinget, har gitt nynazistene ny vind i seilene. Han mener at folk får mistillit til politiet når de slår ring rundt rasister og kjente nynazister.

– Mange tror at rasisme og hat er noe enkelte mennesker, på uforklarlig vis, uttrykker. Sannheten er at hvit overmakt er en av hovedingrediensene på det norske kjøkken, og det er åpenbart at politiet og Solbergs regjering er villige til å ofre mangfold, kulturliv og folks trygghetsfølelse i sine egne nabolag for den ytringsfriheten som settes så høyt.