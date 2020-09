annonse

Mikrober som er ulike alt kjent liv på jorden kan trives høyt i skyene på Venus, ifølge en ny oppdagelse av astronomer.

Sky News melder at forskere har oppdaget et sjeldent molekyl i skyene over Venus, som antyder at kolonier av levende mikrober kan trives i det oksygenfrie miljøet høyt i planetens atmosfære.

Mens overflaten på Venus er altfor varm til å opprettholde liv, med en gjennomsnittstemperatur på rundt 464 grader celsius, har astronomer spekulert i om liv kan overleve høyt i planetens atmosfære der forholdene er mye mer gjestmilde.

Nå har et internasjonalt team av astronomer kunngjort oppdagelsen av fosfingass i disse skyene – et molekyl som produseres på jorden av mikrober som lever i lignende oksygenfrie omgivelser.

– Jeg trodde at vi kunne utelukke ekstreme scenarier, som at skyene var fylt med organismer. Da vi fikk de første antydningene til fosfin i skyene på Venus, kom det som et sjokk!, sa forskningsleder professor Jane Greaves fra Cardiff University.

Oppdrag Venus

Professor Emma Bunce, president for Royal Astronomical Society, er veldig spent over funnene. Hun gratulerte teamet med arbeidet og etterlyste en ny reise til Venus for å undersøke funnene.

– Et sentralt spørsmål i vitenskapen er om livet eksisterer utenfor jorden, og oppdagelsen som professor Jane Greaves og hennes team har gjort er et viktig skritt fremover i den søken, hun.

– Jeg er spesielt glad for å se britiske forskere lede et så viktig gjennombrudd, noe som gir et sterkt incentiv til å dra tilbake til Venus, la hun til.