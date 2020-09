annonse

annonse

Regjeringen utvider aktivitetsplikten for dem som mottar sosialhjelp, til også å gjelde dem over 30 år.

Høyre har lenge ønsket utvidet aktivitetsplikt og fredag besluttet Torbjørn Røe Isaksen at denne skal gjelde for alle, og ikke lenger bare de som er under 30 år, skriver NRK.

– Alle som mottar økonomisk sosialhjelp, skal vi ha aktivitetsplikt for. Det betyr rett og slett at vi skal ha krav og forventning om at de skal møte opp til aktivitet hver hverdag, sier Isaksen.

annonse

Det var i 2017 at Regjeringen innførte loven om at unge under 30 år måtte være i aktivitet for å kunne motta sosialhjelp.