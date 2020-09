annonse

Normalt foretrekker jeg en AP-regjering, med smal margin. Men når det gjelder forslaget til samtykkelov er jeg glad for at det er en høyreregjering i Norge.

For en høyreregjering er vel mindre troende til å innføre den type galskap?

Jeg er sjølsagt enig i at det bør foreligge samtykke før samleie og andre seksuelle handlinger. Men det finnes i virkeligheten bare to måter å dokumentere det sikkert på:

Skriftlig samtykke med dato og tidspunkt for hvor lenge samtykket gjelder. At seansen filmes fra begynnelse til slutt.

Eventuelt må man sikre seg vitner hver gang man går til sengs med andre, helst flere vitner for å fjerne all tvil. Hvis det derimot kun forekommer et muntlig eller kroppslig samtykke fra en kvinne til en mann vil mannen være fritt vilt hvis kvinnen etterpå av en eller annen grunn føler seg forsmådd.

Dette for eksempel i tilfeller der mannen kler på seg og går hjem umiddelbart etter sexen mens kvinnen hadde sett for seg at han ble til frokost. Eller resten av livet.

Hevngjerrige kvinner vil da kunne si at de aldri samtykket og dermed vil mannen bli dømt for voldtekt. Ja, for vi må være ærlige: rettsløsheten det her åpnes for vil først og fremst ramme menn. I Sverige har antall voldtektsdommer økt med 75% etter at en samtykkelov ble innført.

Det kan jo tenkes at noen av de ekstra domfellelsene var fortjent. Men det kan også tenkes at det er uskyldige blant disse 75%. Og det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt, noe som regnes som et grunnleggende rettsprinsipp. Men hvem bryr seg egentlig om prinsipper og rettssikkerhet for tiden? I alle fall ikke mannlige og kvinnelige feminister på korstog. De kan med en sånn lov redusere en viss type urett, men skaper samtidig en ny og verre form for urett. Et skritt fram og to tilbake.