Pensjonister er ikke verdt noe. De skaper ingenting lenger og er kun en utgift og kvise på statens fete rumpe.

Det er dette inntrykket man sitter igjen med etter årets trygdeoppgjør. Nok en gang er pensjonistene taperne. De som har slitt og strevd et helt liv. De som har vært med på å bygge opp det velferdssystemet vi har i dag. De verdsettes til null av et samlet Storting.

For det svineriet av en pensjonsreform som ble påbegynt i 2001 av Stoltenberg regjeringen og ført i pennen av Sigbjørn Johnsen som ledet kommisjonen som ble nedsatt for å lage dette makkverket, er ikke ferdig før i 2025. Først da er alt implementert av levealderjusteringer og andre finurlige måter å få redusert og helst – helt fjernet pensjonen til de eldre.

Det finnes ikke ord for hvor skammelig dette er. Når man ser hva KrFs Kjell Ingolf Ropstad får seg til å si for å forsvare årets trygdeoppgjør for pensjonistene, så rykker det så mye i spyrefleksene at man føler en trang til å kaste opp hele mavesekken.

Når denne politikeren som kaller seg selv kristen, kan få seg til å si at pensjonistene vil få litt mer å rutte med etter skatt, så er det i full bevisthet om at han selv vil få en gullkantet pensjon. Hvor er nestekjærligheten din, Ropstad? Hvor er samvittigheten din når det kommer til eldre nordmenn?

Tonen blir en helt annen når det er snakk om mennesker som ikke en gang har tilknytning til Norge. Migranter i Moria-leiren for eksempel, er det uhyre viktig for KrF-lederen å bruke alle midler for å hjelpe. Hva det vil koste norske skattebetalere nå og i fremtiden, ser ikke ut til å bety noe.

Nei, norske eldre får klare seg selv. De er jo vant til å spare og leve et sparsommelig liv alikevel de?

Det hjelper heller ikke at Frp påstår at de er uenige i dette, når de alikevel godtar dette som et kompromiss for noe annet. Nå når de er ute av regjering så vil de protestere, ja, men hva gjorde de mens de var i den?

Sannheten er at ingen bryr seg om de eldre i Norge. Vi husker hvor langt inne det satt med den eldremilliarden som ble bevilget til kommunene i 1990, og hvor det meste av pengene ble brukt til andre ting. Simpelthen fordi ingen politikere, hverken på nasjonalt eller kommunalt plan bryr seg om de eldre på riktig.

Men når det gjelder å hjelpe mennesker som ikke er i Norge, har tilknytning til Norge, eller sågar liker Norge, dets kultur, tradisjon, lover og normer, ja da er dørene på vidt gap. Norge ga i 2019 rekordhøye 37,8 milliarder norske kroner til bistand. Syria var for fjerde år på rad det største mottakerlandet.

Den arabiske republikk Syria, hvor daværende statsminister Jens Stoltenberg i 2006 måtte be alle nordmenn om å forlate Syria fordi rasende syrere brente norske flagg, angrep den norske ambassaden i Damaskus og utstedte en fatwa på alle nordmenn, fordi en liten norsk avis hadde trykket en karikaturtegning av profeten Muhammad.

Daværende utenriksminister, Jonas Gahr Støre, sa den gang at det ikke var aktuelt å bryte de diplomatiske forbindelsene med landet.

– Det er jo nettopp i tider som dette det er viktig å ha dem, sa han.

Vi har jo sett i ettertid hvor viktig dette var. Milliarder i bistand til Syria etter krigen og utallige syrere som har fått komme til Norge. Da skorter det ikke på penger.

– Pensjonistene får mer penger. Men prisveksten sånn det ser ut nå, vil kanskje øke noe mer enn pensjonene øker, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han la frem årets trygdeoppgjør.

Isaksen og alle andre politikere både på Stortinget, i fylker og kommuner rundt om i landet, skulle skamme seg på det sterkeste for ikke å stå opp for de eldre, men heller velger å støtte opp under mennesker som brenner norske flagg og hater både nordmenn og det norske samfunnet.