Frp-leder Siv Jensen vil stille i høstens forhandlinger med krav om kutt i bistand og antall kvoteflyktninger.

Regjeringen vil foreslå at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger og at bistanden skal være på én prosent av bruttonasjonalproduktet. Dette vil ikke Siv Jensen og Frp lenger være med på, skriver Aftenposten.

At statsminister Erna Solberg (H) har gjort det klar at det ikke er aktuelt å reforhandle regjeringsplattformen, fnyser Jensen av.

– Jeg skjønner at statsministeren legger Granavold-plattformen til grunn for regjeringens arbeid. Det hefter ikke Frp for. Det klargjorde vi den dagen vi gikk ut av regjeringen. Det er ting vi var med på i regjering, som ligger milevis unna Frps primære politikk, fastslår hun.

Bistand og kvoteflyktninger var blant de viktigste seirene Venstre og KrF fikk i forhandlingene om Granavolden-plattformen. Statsministeren mener at dette ikke kan forandres nå. Jensen er uenig.

– Frp mener at alt er gjenstand for forhandlinger. Ingen ting står ved lag. Skjønner ikke statsministeren det, har hun gjort livet vanskelig for seg selv, sier Jensen til Aftenposten.

