Hu Xijin, ansvarlig redaktør i Kinas største engelskspråklige statskontrollerte avis, Global Times, har skrevet et meningsinnlegg som han fått mye oppmerksomt i sikkerhetspolitiske kretser.

I en publikasjon som er kjent for å gjengi Det kinesiske kommunistpartiet offisielle politiske linje, argumenterer han med at Kina må være militært og moralsk forberedt på å kjempe en krig i tiden fremover.

Presset av USA

Hu innleder teksten ved å poengtere at Kina ikke ønsker krig, men også at landet har territoriale tvister med flere naboland som er fremprovosert av Washington for å konfrontere Beijing. Noen av disse landene mener at USAs støtte gir dem en strategisk åpning som gjør at de behandler Kina på en hårreisende måte.

Disse statene er under oppfatningen av at Kina, under USAs strategiske press, er redd, uvillig eller ute av stand til å gå inn i en militær konflikt med dem. De ønsker å redde seg selv fra en vanskelig og prekær situasjon ved å lene seg på USAs militære makt.

Med dette i bakhodet, finnes også Taiwan-spørsmålet, som gjør at risikoen for at Kina blir tvunget inn i en krig har økt betraktelig i nyere tid.

Tvunget til forsvar

Hu fortsetter med å argumentere med at jo mindre Kina ønsker krig, desto mer fremtredende blir det ovennevnte dilemmaet. Det kinesiske samfunnet må derfor ha motet til å gå inn i en krig som tar sikte på å beskytte landets kjerneinteresser, og være forberedt på å bære kostnadene.

På den måten kan Kinas omfattende makt effektivt transformeres til en strategisk avskrekkelse mot alle slags provokatører. Så lenge omverdenen tar inn over seg en slik standhaftighet, vil det være mulig for Kina å unngå krig i tiden fremover.

To kriger

Hu skriver videre at militærkonflikter ikke kan utføres halvhjertet når alt kommer til alt, og at Kina må vinne hvis det først skal kjempe en krig. Men en slik seier har to dimensjoner: For det første betyr det å beseire motstanderen på slagmarken; for det andre må krigen være moralsk begrunnet.

Dette er spesielt relevant for Beijing, fordi Kina ikke er den mektigste staten i verden, og fordi USA fortsetter å undertrykke landet. Hvis Kina vinner på slagmarken på bekostning av sin internasjonale moralske posisjon, kan det hjelpe USA med å bygge en anti-Kina-allianse som utfordrer landets strategiske posisjon enda mer.

Nøkkelen

Hu mener at Kina er godt posisjonert til å vinne konvensjonelle kriger med nabolandene som det har territoriale tvister med. På samme måte, i tilfelle krig med USA nær Kinas kyst, har Beijing også gode sjanser for militær seier.

Men nøkkelen er egentlig å skaffe seg det moralske overtaket. Kina er en fremadstormende makt, som har blitt ideologisk avvist av USA og Vesten. Landene som har territoriale tvister med Kina, sympatiserer også med hverandre. Hvis Kina bestemmer seg for å gå i krig med et naboland, vil det internasjonale samfunnet ha en tendens til å favorisere den svakere siden. USA vil dessuten vende sin offentlige meningsmaskin fullstendig mot Kina.

Uansett om Kinas trekk er berettiget, er de moralske risikoene høye. Derfor burde ikke kineserne undervurdere kompleksiteten som kommer fra en potensiell krig.

Fem punkter

Hu ramser deretter opp fem punkter som Kina burde oppfylle, før landet eventuelt kan gå til krig med et av sine naboland.

For det første, må Kina gjøre det klart at det er den andre siden, ikke Kina, som utfordrer status quo.

For det andre, må Kina gjøre det klart at den andre siden er provokatøren i en kompleks politisk situasjon.

For det tredje, må Beijing få det internasjonale samfunnet til å innse at Kina har jobbet hardt gjennom diplomatiske eller politiske kanaler for å løse spenninger før en krig eventuelt bryter ut.

For det fjerde, burde det første skuddet bli avfyrt av andre siden, ikke Kina. Det internasjonale samfunnet bør være fullstendig klar over dette.

For det femte, hvis Kina til slutt må skyte det første skuddet, må landet levere et ultimatum på forhånd, slik at en rettferdig krig kan innledes på en ordentlig måte.

Hvis Kina oppfyller disse forholdene, står landet fritt til å gå inn i en krig om det skulle være nødvendig. Dette betyr at selv om USA prøver å sverte Kina i en slik situasjon, vil det internasjonale samfunnet forstå at Kina ikke er et land som herser med små stater, men som ikke har noe annet valg enn å gå til krig.

Kina må derfor ikke kjempe en impulsiv krig, men likevel være fullt militært og moralsk forberedt på en konflikt.

Undertrykket nasjon

Hu argumenterer avslutningsvis med at USA bevisst undertrykker Kina, som følge av at landet er være verdens nest mektigste stat. Den kinesiske nasjonen er derfor dømt til å lide visse perioder med undertrykkelse, som er skjebnen til alle dem som er på andre plass.

I det Kina fortsetter å vokse frem, må det derfor holde en lav profil, være tålmodig og ta alle kompleksiteter i betraktning før en beslutning om krig blir til slutt blir fattet. Når Beijing har med små opportunistiske krefter å gjøre, burde det ikke bruke sin overlegne makt til å raskt bekjempe dem, men håndtere spenningene på en rolig måte.

Moralsk krig

Hu konkluderer med at Kina må være i stand til å være strategisk tålmodig for å vinne den moralske dimensjonen i en krig. Kina må vinne den globale meningskrigen, i tillegg til å være anstendig.

Når det gjelder ekstern konflikt, for eksempel, er et av Kinas store problemer at det snakker for lite og for sakte. Den andre siden har alltid snakket mer omfattende og raskere om detaljene i konfliktene. Beijing derfor må gjøre store anstrengelser for å løse dette problemet.

Kina må være et land som tør å kjempe kriger som skal være basert på både styrke og moral. Det må være klart at Beijing har makten i sine hender, er anstendig, og vil fryktløst stå opp for å beskytte sine kjerneinteresser.

På denne måten vil Kina vinne respekten til verden, enten det går inn i en krig eller ikke. Målet er at Kina en dag vil vise sin naturlige verdighet og makt uten å flekse muskler, og vinne stormaktskonkurransen med USA uten å måtte kjempe en krig.