Tidligere feministisk ansvarlig i Rød Ungdom, Anja Rolland, sier hun blir opphisset når hun tenker på abortloven.

I Norge har kvinner selv rett til å bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de tolv første ukene. Loven er imidlertid ikke likt av alle, og er blitt et sentralt tema for enkelte politiske partier i Norge.

Blant annet har KrF og Partiet De Kristne jobbet hardt for å endre abortloven.

Maren Anne Krüger (34) er listetopp for Partiet De Kristne. Hun uttalte i et intervju med Sandefjord Blad i 2019 at «abortloven er en tragedie for vårt land, og den strider mot vårt syn på mennesket».

Onanerer

Men på ytre venstre ønsker man snarere en kraftig liberalisering av loven. I Rødts partiprogram står det at de ønsker å forlenge abortloven, slik at du kan få muligheten til å abortere et foster helt frem til uke 18 i svangerskapet.

En av partiets tidligere politikere, Anja Rolland, som i en periode jobbet som «feministisk ansvarlig» i ungdomspartiet, har skrevet på egen Twitter-profil at hun blir seksuelt opphisset av abortloven.

«Jeg tenker på abortloven når jeg onanerer», står det på hennes profil.

Støtter Antifa

Rolland har også et kallenavn på sin egen profil der hun heter «AntifAnja», som indikerer støtte til den venstreekstreme organisasjonen Antifa. Organisasjonen er blitt omtalt som en terrororganisasjon.

Antifa er kjent for å bruke vold mot sine meningsmotstandere. For to uker siden ble en Trump-tilhenger skutt og drept av et Antifa-medlem.

Rolland er en sentral figur hos en liten samling venstreorienterte samfunnsdebattanter som diskuterer med hverandre på Twitter. En av dem som ofte deler meldingene til Rolland er rådgiver for Human-Etisk Forbund, Didrik Søderlind.

Human-Etisk Forbund får flere millioner kroner i året i statsstøtte.