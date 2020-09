annonse

SIAN får oppmerksomhet fordi de oppfører seg så banalt og uspiselig at de omtales i mediene, mener filosof Kristian Kise Haugland.

– Mangelen på negative reaksjoner fra omgivelsene burde særlig skremme deg, dersom du, som jeg, er opptatt av at samfunnet vi lever i bør ha stor takhøyde for et mangfold av mennesker og meninger, skriver filosof og pedagog Kristian Kise Haugland i Aftenbladet, og legger til:

– Vi snakker nemlig om en gruppe mennesker som har liten eller ingen tillit til liberaldemokratiske institusjoner som etablerte medier, regjering og Storting, og som i tillegg ønsker å få Norge ut av overnasjonale sammenslutninger og forpliktelser.

Haugland hevder at dette er fascisme, uten å vise til ideologiske definisjoner. Om vi ønsker å bevare vår frihet, mener han at politiet burde stille og rolig transporterer SIAN bort fra offentligheten. Han vil også øke terskelen for å tillatte hatefulle ytringer, samt at sensuren i sosiale medier skjerpes.

– SIAN kan i toleransens navn ikke tolereres fordi den største trusselen mot vårt norske levesett akkurat nå er et raskt voksende meningsfellesskap bestående av hvite menn som pusher 50.

For å unngå at et samfunn tyranniseres av flertallet, sier Haugland, og mener at vi må begrense hva representanter for flertallet får lov til. Samtidig bør man ikke begrense minoriteter

– Eksempelvis at det er greit at en innvandrer brenner det norske flagget eller kaller sine meningsmotstandere «vantro hunder», – men slett ikke greit at en hvit, norsk mann brenner Koranen eller kaller sine meningsmotstandere «barbarer», skriver filosofen.