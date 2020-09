annonse

Imam Basel Kadem sier at muslimer skal unngå vold for enhver pris. Når SIAN brenner koranen, er det ekstra viktig at muslimer gjør som Mohammed: elsker sin fiende.

– Når ikke-voldelige ytringer og markeringer utvikler seg til voldsbruk og bråk, slik som under Sian-markeringene, blir jeg svært engstelig, skriver han i Vårt Land.

Kadem sier at med dette innlegget håper han å mane til sameksistens – på tross av fundamentalt forskjellige ideologiske standpunkt – med grunnlag i islamsk teologi.

– Ut i fra de primære, islamske rettskildene, har teologer utledet en rekke juridiske prinsipper. Det er dog ett islamsk prinsipp som ikke har blitt gitt spesiell oppmerksomhet, selv om det anvendes i rettslige verk, skriver han og legger til.

– Enkelt sagt går det ut på å unngå voldsbruk i absolutt forstand: En skal ty til råd, veiledning og forsøk på dialog og fredsstifting. Der situasjonen uheldigvis utvikler seg til fysisk konflikt, skal en for all del unngå blodsutgytelse.

Imamen skriver videre at islam forteller oss at man skal elske sin fiende, man skal gjøre gjentatte forsøk på veiledning. Han sier også at den mest utbredte meningen blant muslimske rettslærde er at blasfemi skal straffes med døden. Men at dette temaet er omstridt.

– Problemet med en slik tilnærming til blasfemi er hovedsakelig mangelen på realistisk virkelighetsorientering. Ikke minst kan dette skape en farlig naivitet: man tar ikke hensyn til omgivelsene de er sagt i, ei heller leser man dem i konteksten av Mohammeds praktiske tradisjon, sier imamen, og tilføyer:

– Det er nemlig sistnevnte faktorer som hjelper en å forstå i hvilken grad man skal (om i det hele tatt) anvendende disse tekstene. Det er mange eksempler fra Mohammeds liv der verre blasfemi enn Koran-brenning skjedde, og som Mohammed tolererte:

Han støtter ikke blasfemi mot helligdommer, men mener det er viktig å understreke at de fleste islamkritikere tror fullt og helt på sine oppfatninger av islam som ondt, mangelfullt og liknende.

Basel Kadem har skrevet flere innlegg på Resett.

