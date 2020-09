annonse

Kjetil Rolness radbrekker norske medier for sin iver etter å påpeke rasisme og diskriminering.

– Det finnes en standardøvelse i norsk presse som vi kan kalle representasjonsritualet. Den går ut på følgende, skriver han i Aftenposten:

– Tell kvinnene eller minoritetspersonene i en attraktiv stilling i en sektor, bransje eller organisasjon. Tell mennene eller de hvite på samme sted. Pek på det tallmessige misforholdet. Voilà! Urett er avdekket. Og synderen må legge seg flat: Vi har sviktet. Vi har ikke vært flinke nok. Vi må jobbe mer med holdningene.

Rolness skriver at denne journalistikken ikke bygger på informasjon, men indignasjon. Han mener det er latskap, siden det er enkelt å telle, og enkelt å bekrefte våre fordommer – om andres fordommer. Men ingen spør:

– Bør vi forvente at alle grupper overalt skal være representert etter sin andel av befolkningen? Er statistisk skjevfordeling alltid et problem? Er den i seg selv bevis på diskriminering? Eller kan tallene ha andre årsaker, som handler mindre om moralsk og politisk svikt?

Som eksempel nevner han Aftenpostens avsløring, at bare 1 av 185 toppbyråkrater har ikke-vestlig navn. Mens i befolkning forøvrig er det 18,2 prosent med innvandrerbakgrunn.

– Vi kan lett regne ut at perfekt representasjon ville gitt 34 statlige toppledere med mørk hud eller ikke-vestlig navn. 33 kandidater er altså blitt sjaltet ut av Gutteklubben Hvit eller systemisk rasisme. Men vent nå litt.

Rolness begynner å brekke opp tallene. Det fremgår at en toppleder i staten er mellom 40 og 65 år gammel. Vedkommende må ha en god norsk fremstillingsevne, det vil si at en må være født her. Det er ikke så mange ikke-vestlige som ble født i Norge for førti år siden.

Rolness har faktisk funnet svaret. Det var kun 2775 personer. Det var 0,06 prosent av befolkningen. Hvor mange i denne gruppen er nå mellom 40 og 67, og har lang høyskole- eller universitetsutdanning? spør han og svarer selv: «Neppe mer enn 400.»

Dermed kan innvandrerne med 1 av 185 stillinger like godt være overrepresentert, sier Rolness og avslutter:

«Slik er medieritualet. Det spiller ingen rolle at en særeuropeisk sport har null appell blant innvandrere, i motsetning til basket, eller kremt, cricket. Barrierer må bort, alle grupper må med, enhver nisje må speile hele befolkningen. Og snart kommer denne tittelen på en avisforside: LANGRENN ER FOR DE HVITE. Skiforbundet tar selvkritikk for lite mangfold i nasjonalsporten.»