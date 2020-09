annonse

Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Jens Saugstad delte følgende på Facebook: «Bare tenn på telteiren din, så får du komme til Norge #50er50formye».

Men det fikk førsteamanuensis ved OsloMet og ekstremismeforsker, Lars Gule til å reagere kraftig.

– Det er forstemmende at en filosof skriver noe så tvers gjennom uetisk. For formuleringene er kalde, kyniske og speiler menneskeforakt, særlig gjennom emneknaggen om at 50 er 50 for mye – som altså er det minimale antallet regjeringen har sagt Norge vil ta imot fra Moria-leiren, skriver Gule på Facebook, og fortsetter:

– Slik speiles også den økende kulden i det norske samfunnet, gjennom den normalisering av forakten for andre (ikke deres meninger, politiske standpunkter, tro eller lignende, men nettopp forakten for andre som mennesker). Dette er også en normalisering av ekstreme holdninger.

Han tok er skjermbilde av Jens Saugstad Facebook status og delte den på sin profil. Saugstad, skrev også dette om migrantene på Lesbos: «Det var noen unge menn fra leiren. De har det sikkert helt jævlig, men løsningen er ikke å ta dem hit. Leiren må avvikles og emigrantene sendes hjem».

Jens Saugstad skriver i en epost til Khrono at han ikke vil skape oppmerksomhet «om Lars Gules utskjelling», og vil av den grunn ikke uttale seg om saken.

– Det kan være at ting endrer seg, men jeg kommer uansett ikke til å uttale meg til journalister hvis jeg opplever at de har forsøkt å hausse opp en facebook-debatt for å lage en «snakkis», skriver han.

Gule sier videre at professoren får uttrykke seg som han vil, men det han uttrykker er fullt av menneskeforakt.

– Det er kynisk. Hvorfor? Fordi det overhodet ikke reflekterer noe av de menneskelige lidelsene det er snakk om her. Norge er verdens rikeste land. Vi kunne tatt imot alle fra Moria-leiren! Vi har ressurser til det. Jeg sier ikke at det er det vi skal, men det er en hån når Saugstad sier at femti er for mye. Jeg blir sint. For dette er mennesker, sier han.

Filosofiprofessor Saugstad skrev følgende i kommentarfeltet til Gule:

– I bunn og grunn handler min kritikk av asyllobbyen om en utbredt sammenblanding av politikk og privatmoral i form av medlidenhet og nestekjærlighet. Det tar jeg avstand fra, og har begrunnet det i blant annet kronikker som du kanskje bør lese.