Joe Bidens pressesekretær, TJ Ducklo, nektet å besvare enkle spørsmål i et Fox News intervju, og beskyldte programlederen for å «stille spørsmål sendt fra Trump-leiren».

Det gikk ikke helt som forventet da Ducklo ble invitert til TV-intervjuet med Fox News for å svare på spørsmål om Joe Biden. Ducklo ville ikke svare på om Joe Biden bruker teleprompter til hjelp når han får spørsmål, og han gikk i strupen på Fox News-anker Brett Baier etter at han stilte spørsmål om Biden ville gjort det annerledes enn Trump i startfasen på koronaviruset.

– Det er et enkelt ja- eller nei-spørsmål, sa Brett Baier etter å ha stilt spørsmålet.

Ducklo nektet å svare og begynte istedet å snakke om at hvor ille Trump har vært som president under koronapandemien.

– La oss få en avklaring. Var Joe Biden for eller i mot Trumps innreiseforbud fra Kina?, spurte Baier.

Men Ducklo ville ikke svare ja eller nei og fortsatte heller tiraden mot Trump. Se video under.

Video: Here's just a sample of the back-and-forth between Fox News Channel's @BretBaier and TJ Ducklo from the Biden campaign. Baier repeatedly asked the simple question of what Biden would have done differently on COVID, and Ducklo accuses him of being a Trump campaign stooge pic.twitter.com/kQw9PZJAUk

— Curtis Houck (@CurtisHouck) September 10, 2020