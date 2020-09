annonse

Men pengespill er forbudt i islam…

Dette bildet ble lagt ut på Norsk Tippings nettside for to dager siden. Tirsdag kveld var det borte fra nettsiden, men ligger fremdeles på Norsk Tippings app, skriver Document.

Document refererer til at pengespill er forbudt i islam, og spør om Norsk Tipping har glemt dette?

Nettavisen referrerer også hva World Islamic Mission, som med sine 5.000 medlemmer en av Norges største muslimske menigheter (Wikipedia), skriver om saken på sin nettside:

Lykkespill og lotteri har uheldigvis blitt alminnelig praksis i muslimske samfunn. Noen muslimer har blitt til de grader vant til lykkespill at de ikke er klar over hvor stor synd de egentlig begår og at all inntjening fra dette utvilsomt er ulovlig (haram).

Allah den Høyeste sier:

«De vil spørre deg om alkohol og lykkespill, si: «I begge ligger stor synd, men også noe godt for menneskene. Men synden i dem er større enn nytten i dem.» (Koranen, 2:219)