annonse

annonse

Seremoni etter at president Donald Trump har møttes med lederne for De forente arabiske emirater, Bahrain og Israel.

I sin tale kalte Donald Trump avtalen en «ny morgendag for Midtøsten». Han roste også lederne som har undertegnet avtalen for sitt mot.

– En historisk og spennende dag for Israel, skriver Netanyahu på Twitter.

De forente arabiske emirater og Bahrain skal tirsdag kveld norsk tid undertegne den historsike avtalen om normalisering av forholdet til Israel.

annonse

USAs president Donald Trump er vert for seremonien. Presidenten har invitert over 700 gjester til plenen utenfor Det hvite hus.

Emiratenes utenriksminister Abdullah bin Zayed Al Nahyan sier ifølge NTB at han er glad for at landet hans kan spille en rolle for å fremme fred i Midtøsten.

– Fred er alltid noe vi burde gå inn for. Med mye spenning og mye håp, sa Abdullah i en video publisert av De forente arabiske emiraters ambassade i Washington.

annonse