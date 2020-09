annonse

Da «hele» Twitter fordømte tidligere sanger og skuespiller Bette Midler for å ha gjort narr av engelsken til førstedame Melania Trump, likte TV 2-journalist Fredrik Græsvik de oppsiktsvekkende kommentarene.

I slutten av august inntok førstedame Melania Trump (50) scenen i Rosehagen utenfor Det hvite hus og talte på Republikanernes landsmøte. Under talen tok hun opp flere viktige temaer som mobbing og helse. Hun fortalte også om hvordan det var å vokse opp i et kommunistregime.

Flere synes talen var fantastisk.

Mobbet Melania

Men ikke alle likte førstedamens tale. Bette Midler (74), en tidligere skuespiller, langet ut mot Melania Trump, ifølge Dagbladet.

– Å, gud. Hun kan fortsatt ikke snakke engelsk, skrev hun på Twitter.

– Hun klarer å si flere ord på noen få språk. Få den illegale innvandreren av scenen, fortsatte hun.

Wipe your mouth. The hate is drooling. — Vincent Kennedy (@VincentCrypt46) August 26, 2020

Mange reagerte sterkt på de hatske kommentarene.

«Skam deg. Å angripe en innvandrer for å snakke med en aksent er virkelig umoralsk», svarte en person.

«Hun er på sitt femte språk, Bette. Jeg er ikke så god i mitt femte språk som det jeg er i engelsk. Hvordan går det med språket ditt?», skrev en annen.

TV 2s Fredrik Græsvik likte meldingene til Midler.

Fredrik Græsvik delte senere en melding fra Midler der hun la seg langflat og beklaget kommentarene om Melania Trump.

– Løgner

TV 2-journalist Fredrik Græsvik har de siste ukene hatt en internett-feide med Frps Jon Helgheim.

Det ble mye oppmerksomhet rundt Græsvik da han nylig hevdet at Donald Trump ville «vrake demokratiet».

Frps Jon Helgheim kalte Græsvik en løgner, slo fast at TV 2 ikke kan tas seriøst. Han skrev også at TV 2 burde fjerne Græsvik som journalist, men dette beklaget han i ettertid. TV 2s nyhetsredaktør måtte til slutt ut å forsvare Græsvik. Hun konstaterte at USA-korrespondenten har hennes «fulle tillit».