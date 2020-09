annonse

Det er kjent at det er økonomisk lukrativt for kommuner å ta imot asylsøkere. De får statlige bidrag i millionklassen for visse kategorier. I tillegg gir det arbeidsplasser. Nå er flere kommuner ute og legger press på Regjeringen for å hente flere enn 50 migranter fra Moria-leiren.

Det er Klassekampen som i artikkelen «Klare for Moria-dugnad» gir spalteplass til distriktsordførerne. Et flertall av asylsøkerne flytter ettehvert til større byer etter at tilskuddsperioden til kommunene er over. I store byer som Oslo og Drammen vokser andelen innvandrere derfor raskt. Dette interne forflytningen i Norge når det har gått noen år nevner imidlertid ikke Klassekampen i sin artikkel.

Bidragene til kommunene er på ca. 750 000 kroner over 5 år for en voksen flyktning i en familie. Størrelsen på bevilgningene er derfor avhengig av hvor mange personer som er i målgruppene til de ulike ordningene. For enslige mindreårige er bidragene i millionklassene hvert år. I tillegg kommer kostnader knyttet til den sentrale administrasjonen gjennom UDI, IMDi, PU, PST etc.

Lengst blant ordførerne som Klassekampen har intervjuet går ordfører Erik Sletten (Sp) fra Trysil kommune.

– Når en flyktningleir brenner, så vil jeg tro det er behov for akutte plasser. Vi kan ta i mot flere hundre, sier han.

Sletten viser til flyktningkrisen i 2015–2016, da kommunen tok i mot flere hundre flyktninger i et privat mottak.

– Hele hurven

Men det er flere som ivrer etter flyktninger. Hele 125 kommuner har skrevet under på et opprop om at barna fra Moria-leiren må evakueres.

Ordfører i vestlandskommunen Kinn, Ola Teigen (Ap), sier de kan ta i mot flere familier.

– Det er helt uproblematisk å bosetta 50 i år, dersom vi blir bedt om det. Vi kunne tatt hele hurven, sier Teigen og legger til:

– Personlig synes jeg vi tar i mot for få innvandrere, særlig når situasjonen er som i år, når koronaen har gjort at vi knapt har tatt i mot folk i landet.

