Sylvi Listhaug reagerer på at en migrant uttalte til NRK i forrige uke at han «hater Europa».

I et intervju med NRK i forrige uke uttalte migranten «Mila» til NRK at han hatet Europa og han var med å brenne ned leiren fordi han var frustrert.

– Jeg hadde virkelig store forventninger til Europa. Nå bare hater jeg Europa. Det har blitt et helvete for meg, fortalte han til NRK.

Migrantleiren i Hellas brente ned i forrige uke da personer i leiren satte fyr på teltene. Ifølge NRK skal de har gjort det i frustrasjon fordi de ville raskere til Europa.

– Helt villt

I et lengre intervju med VG, reagerer Frp-politiker Sylvi Listhaug på at migrantene tenner på sine egne leire og at de har begynt å hate Europa.

– Hvis det er sånn at det å tenne på en flyktningleir fører til at du får komme til et land du har drømt om, hvilke konsekvenser kan det få fremover? spør Listhaug.

På Facebook er hun enda klarere i sitt svar.

– Det er helt vilt at det å brenne ned leiren der man bor blir en inngangsbillett for å komme til Norge og andre europeiske land. Hvilket signal sender dette? Hater man Europa bør man sendes tilbake, ikke flyttes til et annet europeisk land, skriver hun.

Hastevedtak

Den greske regjeringen anklaget mandag migranter for å bevisst ha brent ned den overfylte Mora-leiren på Lesvos i forrige uke.

– Leiren ble brent ned av flyktninger og migranter som ønsket å presse regjeringen for å raskt kunne overføres fra øya til kontinentet, sa den greske regjeringens talsperson Stelios Petsas til journalister i Aten.

Solberg-regjeringen vedtok et hastevedtak etter brannen om å hente 50 migranter fra den nedbrente leiren.

– Jeg mener at når vi nå tar 50 fra Moria, så bidrar vi til den europeiske solidariteten, sa statsministeren ifølge NTB.