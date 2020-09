annonse

Løslatt som del av fredsavtale.

Muhammed Ramadan skjøt og drepte 14. januar 2008 den norske Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen (38). Seks andre, blant annet den norske Utenrisdepartement-medarbeideren Bjørn Svennungsen, ble såret. Ramadan ble dømt til døden etter angrepet, men er nå etter alt å dømme en fri mann.

«Den involverte i Serena-angrepet er trolig blant de løslatte i forbindelse med fangeløslatelsene som del av de intra-afghanske fredsforhandlingene», skriver statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet i en e-post til Aftenposten.

Han legger til at Norge er i dialog med afghanske myndigheter for å få en endelig bekreftelse, men Aftenposten forstår fra andre kilder i UD at man er rimelig sikre på at Muhammed Ramadan nå er en fri mann.

