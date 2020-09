annonse

annonse

Onsdag 9. september åpnet FOX News sin nyhetssending med å fortelle at Christian Tybring-Gjedde har nominert president Donald Trump til Nobels fredspris.

Nyheten spredte seg raskt til store deler av verden.

– Bakgrunnen for at jeg valgte å henvende meg direkte til den amerikanske nyhetskanalen, var at jeg av erfaring vet at norske medier ville ha vinklet en slik nyhet i sitt eget bilde og da med alle etablerte fordommer mot den amerikanske presidenten, skriver han i Aftenposten, og legger til:

annonse

– Norske medier ønsker ikke kun å formidle nyheter, de ønsker å ha regien. Dette fikk jeg etter hvert bekreftet da absolutt alle henvendelser fra norske medier uteble. Det var for så vidt en befrielse, men det fremsto uansett som om de ble kollektivt fornærmet.

Les også: Knapt omtalt på NRK og TV 2, men her diskuteres Tybring-Gjeddes Trump-nominasjon på Fox News

Han skriver at vi får innprentet av media at Donald Trump er en brautende narsissist. Han er tyrannisk, vulgær og en notorisk løgner.

annonse

– Mange amerikanere er imidlertid uenige og mener han gjør en god jobb, sier han, og tilføyer:

– Min nominasjon er basert på oppnådde resultater for internasjonal fred, forsoning og tilbaketrekking av militære styrker.

Tybring-Gjedde sier han har valgt å nominere president Trump til Nobels fredspris for hans rolle i å få på plass en fredsavtale mellom Israel og De forente arabiske emirater (FAE). Avtalen blir referert til som Abraham-avtalen. Et navn som symboliserer religiøs forsoning.

– Dette vil skape en ny dynamikk i et område med krig og konflikt, der utslettelsen av den jødiske staten Israel har vært et uttalt mål helt siden Israel ble opprettet i 1948.

Les også: Slik reagerer Trump på fredspris-nominasjonen

Man skulle derfor tro at en slik banebrytende avtale ville blitt møtt med begeistring i den selverklærte fredsnasjonen Norge, mener Frp-politikeren. . Gjennombruddet har imidlertid fått en skeptisk og nedtonet omtale, både blant politikere og i mediene, påpeker han. «Sviket» denne avtalen utgjør mot palestinerne, trekkes gjerne frem. Men det er et snevert og fastlåst syn på konfliktlinjene i Midtøsten, mener stortingsrepresentanten.

annonse

– Tidligere mottagere av Nobels fredspris har i ulik grad oppfylt de tre kriteriene i Alfred Nobels testamente. Sjarm og talegaver kan nok også ha bidratt. Donald Trumps resultater for fred og forsoning tilfredsstiller imidlertid alle tre. Hvorvidt man misliker Trumps personlighet, er irrelevant i denne sammenhengen. Donald Trump er derfor en verdig mottager av Nobels fredspris, skriver Tybring-Gjedde.