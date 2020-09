annonse

Nok et arabisk land har normalisert sitt forhold til Israel.

Denne gangen er det den lille gulfstaten Bahrain som oppretter diplomatiske forbindelser med Israel. I august kunne vi lese om at De forente arabiske emirater var den første arabiske staten ved Persiabukta som etablerte fullstendige diplomatiske bånd med Israel.

For å få til denne normaliseringen mellom Israel og De forente arabiske emirater, mellom Israel og Bahrain, har president Donald Trump og hans administrasjonen spilt en nøkkelrolle. Avtalen mellom de to landene kan være begynnelsen på en helt ny æra, og både Trump og utenriksminister Mike Pompeo har antydet at flere arabiske land vil følge etter emiratene og Bahrain.

Og man kan mene hva man vil om presidenten Donald Trump, men jeg mener at det er riktig og rettferdig at Trump er nominert til Nobels fredspris. Og det ville vært enda mer rettferdig om fredsprisen går til president Trump. Trump passer godt med kriteriene for tildelingen av fredsprisen som er omtalt i Alfred Nobels testament. Testamentet handler om nedrusting, om forbrødring, og om å skape fred. Og Trump har ikke bare hatt en nøkkelrolle i Midtøsten-konflikten men presidenten har også hatt samtaler mellom India og Pakistan om Kashmirs.

I tillegg har president Trump forsøkt å løse den langvarige konflikten mellom Nord- og Sør-Korea, mens han samtidig har forsøkt å få til atomsamtaler med Nord Korea. Og ikke minst: Samtidig som Trump har meklet fred i verden har han unngått at USA har startet nye kriger. Dette i sterk kontrast til tidligere amerikanske presidenter som både har fått fredsprisen og vært nominert til fredsprisen. Derfor bør Den Norske Nobelkomite gi fredsprisen til Trump, noe som ville være helt i tråd Alfred Nobels testamente.