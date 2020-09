annonse

Flere titalls migranter er funnet i en lastebil i Østerrike. Dette opplyser politiet i landet.

38 migranter fra Syria, Tyrkia og Irak, inkludert seks mindreårige, ble funnet i en kjølevogn sør i landet i forrige uke.

Migrantene har forklart at de var redde for å dø av mangel på oksygen under turen fra Romania gjennom Ungarn. Flere stakk av da lastebilen stanset langs motorveien, men de ble fanget etter at vitner meldte fra. Den tyrkiske sjåføren ble også pågrepet.

Migrantene har ifølge NTB betalt mellom 6.000 og 8.000 euro til menneskesmuglere for å bli tatt med til Europa.

Østerriksk politi sier de har merket et økning i menneskesmugling den siste tiden.