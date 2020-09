annonse

Frps Carl I. Hagen er oppgitt over at politiske motstandere og Den norske kirke presser på for å hente flere Moria-migranter.

Natt til onsdag i forrige uke tente rasende migranter på sin egen leir i Levsos i Hellas. Ifølge NRK skal de ha startet brannen fordi de ville raskere til Europa.

En migrant fortalte til NRK at han hatet Europa og politiet.

– Jeg hadde virkelig store forventninger til Europa. Nå bare hater jeg Europa. Det har blitt et helvete for meg, sa migranten Mila fra Moria-leiren til NRK.

Migrantene har fått opp en ny leir, men også denne står i fare for å bli brent ned.

Ifølge VG har en talsmann for migrantene «truet med å drepe» de som registreres i den nye leiren, og at «de vil tenne på leiren om de får tilgang». Årsaken skal være frykt for at de ikke kommer seg videre til fastlandet, skriver avisen.

Vil ha flere

Norge og Erna Solbergs regjering valgte å ta i mot 50 migranter i et hastevedtak etter brannen. Mange mener imidlertid at 50 personer er for få.

– Vi har visst at situasjonen har vært akutt lenge, og med den akutte situasjonen som rår nå, mener jeg bestemt at vi må kunne trå til med mer enn 50, sier Tunsberg-biskop Jan Otto Myrseth til Vårt Land.

Frp-politiker Carl I. Hagen reagerer på at det mobiliseres til å hente flere migranter.

– Ser at Unge Venstre vil ta imot tusen fra leiren. Der røyk 16.000 mill til orientering! Bra de har penger nok. Gleder meg til forslaget fra regjeringen om statsbudsjettet! skriver han på på Facebook.

Han sender også et stikk til den norske kirke og biskopene som presser på for å få flere migranter.

– Kanskje vi også kan redusere budsjettet til Den norske kirke med det biskopene vil bruke til mottak av flere migranter? spør Hagen.

