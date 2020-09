annonse

Kinesiske myndigheter kan være ansvarlig for å ha drept nesten en million mennesker, ifølge en kinesisk ekspert på virus.

Virolog Li-Meng kom med de oppsiktsvekkende uttalelsene under et intervju med Fox News tirsdag, at coronaviruset er menneskeskapt.

– Jeg har vitenskapelige bevis på at coronaviruset ikke kom fra naturen, men ble skapt av kinesiske myndigheter på et laboratoruim. Jeg har bevis på hva de har gjort, sa Meng til Fox News-anker Tucker Carlson.

Også en norsk forsker har hevdet det samme. Vaksineforsker Birger Sørensen og den britiske professoren Angus Dalgleish hevdet i juni at coronavirusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som ser ut til å være kunstig satt inn. Det var NRK som brakte nyheten.

– Når vi teknisk beskriver viruset så ser vi jo at det ikke har blitt til ved en naturlig utvikling. Det er gjort av amerikanere og kinesere, som del av det som heter «gain of function»-studier. Det gjøres over hele verden. Man sier man ikke gjør det, men det skjer hele tiden på avanserte laboratorier, sa Sørensen.

De etablerte mediene gikk deretter til frontalangrep på Sørensen og hans kollega. Mange har stilt spørsmål ved hvorfor det synes å være tabu å stille spørsmål ved opprinnelsen til viruset.

Ifølge Worldmeters har koronaviruset tatt livet av 939,140 mennesker.

Tucker Carlson trosser tausheten

Så du sier at kinesiske myndigheter laget dette viruset, hvis jeg forstår deg riktig? spurte Carlson.

– Ja, helt korrekt, sa hun og gikk i detaljer om hvilke bevis hun hadde. Se hele intervjuet under.

Chinese whistleblower to Tucker: this virus was made in a lab & I can prove it. https://t.co/CGFZb2YRM8 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 16, 2020

‘COVID-19 is not from nature, it is a man made virus created in the lab…after the modification, it became the very harmful virus. “The Chinese government manufactured this virus,” @TuckerCarlson “Yes exactly.” Dr. Li-Meng Yan#COVID19 #ChinaVirus pic.twitter.com/a7297UrbYq — Heather Champion ™️ (@winningatmylife) September 16, 2020

Saken ligger også prominent ute på Fox News hjemmeside.