Gamle Deichmanske bibliotek ble for en uke siden lagt ut for salg med en antatt markedsverdi på 58,6 millioner kroner.

Gjeldende bud er for tiden på over 200 millioner. To uavhengige budgivere bekrefter at det siste budet er omtrent 150 millioner over prisantydning, skriver Aftenposten.

Obos, Møller Eiendom og Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar har bekreftet at de er med i budrunden, men megler Carl Fredrik Marti ønsker ikke å oppgi størrelse på budet eller hvem som har kommet med det.

Hvem det enn blir som kjøper så må det garanteres at Oslos befolkning fortsatt skal kunne bruke deler av bygget. Det 12.500 kvadratmeter store bygget har en del inventar som er spesiallaget for biblioteket. Disse møblene må forbli i bygget, uansett hvilken funksjon det får i fremtiden.

Siden det er knyttet store verneverdier til anlegget må ny eier forholde seg til føringer fra Byantikvaren.