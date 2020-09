annonse

En historisk fredsavtale i Midtøsten fikk nesten ingen oppmerksomhet i Dagsrevyen tirsdag. Men en Trump-kritisk bok fikk en hel reportasje.

I forrige uke ble USAs president nominert til fredsprisen av Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde. Kunngjøringen skjedde i et intervju med Fox News og ble plukket opp av medier over hele verden. I Norge ble nominasjonen ignorert av de etablerte mediene.

Tybring-Gjeddes begrunnelse for å nominere Trump var fredsavtalen landet hadde fått til mellom Israel og De forente arabiske emirater og Bahrain, og etableringen av normale diplomatiske relasjoner mellom disse statene.

Tirsdag møttes de involverte i Det hvite hus i forbindelse med den historiske fredsavtalen.

Israel signed historic diplomatic pacts with two Gulf Arab states that President Trump declared will mark the “dawn of a new Middle East,” casting himself as an international peacemaker at the height of his reelection campaign. MORE: https://t.co/5sLXTHYAR3 pic.twitter.com/IJ4TG9EAZL

— WOOD TV8 (@WOODTV) September 15, 2020