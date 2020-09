annonse

annonse

Greta Thunberg stiller seg kritisk til EU-sjef Ursula von der Leyen, som varsler skjerping av klimamålet i EU.

EU må kutte minst 55 prosent av klimautslippene innen 2030, varslet von der Leyen da hun onsdag holdt sin først tale om unionens tilstand.

– Jeg erkjenner at dette er for mye for noen, og ikke nok for andre. Men økonomien og industrien vår kan greie det. Og det vil de også, skrev EU-sjefen blant annet om klimamålet på Twitter.

annonse

Les også: Toppsak på NRK: Greta Thunberg stiller krav til Norge om iskanten

Aktivisten Greta Thunberg er kritisk til posten fra von der Leyen.

– Helt klart for mye for noen, som for olje- og kullselskaper. Og ikke nok for andre, som vitenskapen – eller de som mener vi bør oppfylle det vi lovte i Parisavtalen. Økonomien vår kan greie det, men økosystemer kan ikke det. Og vi kan ikke forhandle med framtiden, skriver hun.