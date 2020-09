annonse

To gutter på 14 og 16 år er siktet for å ha skutt og drept en 18-åring på åpen gate i Frederiksberg i Danmark fredag.

Leder for avdelingen for personfarlig kriminalitet, Brian Belling, sier at de siktede og offeret kjente hverandre fra før, ifølge Ekstrabladet.

Offeret, en 18 år gammel ungdom av albansk opphav, ble skutt i hodet med ett skudd. På spørsmål fra Ekstrabladet hvordan begge guttene da kan være siktet for drap, så sier politiet at det er noe de skal avdekke under den videre etterforskningen.

Det skal ikke være mistanke om banderelatert drap, men om en uenighet som har oppstått mellom de involverte.

16-åringen skal fremstilles for retten onsdag, og aktoratet vil be om lukkede dører. 14-åringen er under den kriminelle lavalder, så han er blitt tatt hånd om av de rette instanser og skal ikke fremstilles for noen rett.