Donald Trump ha sagt ja til å stille opp i en fire timer lang debatt med den populære podkasteren Joe Rogan. Trumps sønn ber journalister gjøre jobben sin og spørre hvorfor Joe Biden ikke har svart om han vil delta.

Joe Rogan Podcast er en av de mest populære podcastene på Youtube og Spotify og episodene blir sett av millioner. Den mest populære podcasten ble gjort med Elon Musk og fikk hele 37 millioner visninger bare på Youtube.

Nå ønsker Rogan å invitere Donald Trump og Joe Biden til en debatt som vil vare i over fire timer. Debatten vil foregå i Rogans studio med kun de tre personene, der det er ingen publikummere, men kameraer som filmer seansen uavbrutt.

– Jeg vil stille, skrev Trump på Twitter etter å ha fått spørsmål om hvem som vil delta.

Ber media spørre Biden

Men Joe Biden har ikke svart, selv om han har blitt tagget på Twitter.

Sønnen til Donald Trump ber nå journalistene gjøre jobben sin og stille Joe Biden spørsmål om han ønsker å delta.

– Hvorfor er det ingen i media som spør Joe Biden om han stille i debatt med med Donald Trump? Amerikanere vil gjerne se en ekte debatt uten den partiske pressen. Jeg antar at det er derfor Joe ikke vil gjøre det. Han trenger sine heiajenter i mediene for å holde ham oppe, skriver Donald Trump Jr. på twitter.

Why isn’t anyone in media asking Joe Biden if he will do the @joerogan debate with @realDonaldTrump? Americans would love to see a real debate without all the bias of the mainstream media…

I guess that’s why Joe won’t do it.

He needs his media cheerleaders to hold him up!!!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2020