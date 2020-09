annonse

VG-sak skaper voldsomt engasjement blant folk på sosiale medier, men avisen selv har stengt kommentarfeltet på sin egen nettside, og heller ikke lagt den ut på Facebook.

Avisen, som valgte å tegne Hitler-bart på Donald Trump etter at han ble president, har publisert en artikkel om en venstreorientert aktivist, der både Antifa og Black Lives Matter blir fremstilt som «fredlige». Mens Trump-tilhengere blir omtalt som de «voldelige og farlige».

– Vi er flere som er bekymret for at nazistene vil ta til gatene og at det kan bli terrorangrep, sier Spencer Sunshine til VG.

Frydet seg etter drap

Sunshine er ifølge seg selv en «forsker på fascistiske grupper». Han er ikke tilknyttet et universitet eller en forskningsinstitusjon, men publiserer «forskning» finansiert av donasjoner fra lesere og sympatisører. I VG har han fått fritt spillerom i omstridt artikkel, uten at Norges største avis har intervjuet motstemmer til de mange oppsikstvekkende påstandene han kommer med.

VGs journalister skriver også at en mann fra den «høyreekstreme gruppen Patriot Prayer» ble drept i forrige måned. Ifølge VG ble mannen drept av en «antifascist», uten at avisen utdyper.

Patriot Prayer hevder å være er en kristen organisasjon som støtter Trump. De sier selv at de er i mot vold og tar avstand fra fascisme. På Wikipedia omtales de som «far right» (ytre høyre), men det er noe annet enn det norske begrepet «høyreekstrem».

Dette blir ikke nevnt i VGs sak. VG nevner heller ikke at drapsmannens støttegruppe Antifa samlet seg i byen Portland, kun timer etter det nevnte drapet. En antifa-aktivist skrek i en mikrofon at hun ikke var lei seg over at «en jævla fascist» fra kristen-gruppa Patriot Prayer ble drept.

Den kommentaren ble møtt med jubel og latter. Se video under.

“I am not sad that a f—ing fascist died tonight,” says a woman at the antifa gathering in downtown Portland. The crowd laughs and cheers. The ID of the deceased is not confirmed but he is believed to be a Trump & blue lives supporter. #PortlandRiots pic.twitter.com/XV6471FSuF — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020

Drepte fem politimenn

Resett har skrevet flere titalls artikler de siste månedene, med videobevis, der både BLM og Antifa har gått til brutale angrep på tilfeldige hvite mennesker. De har også prøvd å drepe politiet med brannbomber.

Spencer sier til VG at ekstremistene på venstresiden aldri før har drept noen de siste 25 årene. Men det stemmer ikke, og VG har heller ikke faktasjekket påstandene.

I 2016 marsjerte den venstreekstreme marxistiske organisasjonen Black Lives Matter i gatene i Dallas. Der ropte de «Hva vil vi ha? Døde politifolk! Når vil vi ha det? NÅ!». Slagordet blir alltid brukt under Black Lives Matter-demonstrasjonene. Også deres støttespillere i Antifa har vist frem plakater der det står at heltene deres er «de som dreper politifolk».

I Dallas ble det avfyrt skudd på toppen av en bygning mot politifolk under BLM-demonstrasjonen. Rasehateren, Micah Johnson, drepte til slutt fem politifolk, og skadet sju andre. I politavhør sa Johnson at han gjorde det i en støtterklæring til Black Lives Matter.

I dagene før drapet skal Johnson ha skrevet på sosiale medier at han «ønsket å drepe hvite personer, spesielt hvite politifolk». Det rasistisk motiverte drapet blir aldri trukket frem hos den etablerte norske pressen i saker om rasisme og vold, og saken er også utelatt fra VGs artikkel om Sunshine Spencer.

Propaganda

I en kommentar publisert i Resett lørdag tok samfunnsdebattant Tore Rasmussen et oppgjør med VGs journalistikk.

«At VG publiserer en slik artikkel, uten kritiske spørsmål, er nok et eksempel på forfallet i de tradisjonelle mediene. Et minimum av research ville gitt VGs journalist Ingeborg Huse Amundsens den samme informasjonen som er beskrevet her. En skremmende og nærliggende tanke er at VG vet alt dette, men utelater denne informasjonen da den ikke passer deres agenda», skrev Rasmussen.

VG har valgt å stenge saken for kommentarer under artikkelen på sin egen nettside. De har heller ikke publisert saken på Facebook slik at leserne kan kommentere der. Men det har ikke hindret folk fra å publisere saken i diverse grupper.

– Dette er ren propaganda. Før har jeg ansett VG som noenlunde seriøs, men dette var dråpen. Jeg har to øyne og jeg har to ører. Jeg kan både se og høre hva som skjer i Portland og andre byer i USA. Det er ikke Trump-tilhengere som brenner ned politihus og banker opp uskyldige. Det er BLM og Antifa! Nå må noen stoppe denne propagandaen som serveres ut til det norske folk. Aldri mer VG!, skriver en person.

Andre er enig.

– VG har tegnet Hitlerbart på Trump. De hater både Trump og hans tilhengere, og nå prøver de å vinkle det over på at det er DE som er de voldelige? Jeg har sluttet å la meg sjokkere. Fy faen for en skam!, raser en person.

Antifa

De såkalte «antifascistene» i Antifa har røtter til den kommunistiske organisasjonen Antifaschistische Aktion, som ble startet av kommunistpartiet KPD. Antifaschistische Aktion var fotsoldatene til kommunistpartiet som var ledet av stalinisten Ernst Thälmann på 20 og 30-tallet i Tyskland.

Dagens Antifa bruker lignende logo som Antifaschistische Aktion.

Antifa bruker vold og ødeleggelse som våpen for presse gjennom sitt politiske budskap. Organisasjonen har herjet i USA de siste månedene. De har brukt vold og hærverk i flere byer i et forsøk på å avsette president Donald Trump.

Da Antifa okkupperte en bydel, og et politihus i Seattle i sommer, uttalte den demokrat-ordfører, Jenny Durkan, at det ikke var et problem. Hun omtalte okkupasjonen «summer of love». Politi og ambulansepersonell ble nektet adgang til den okkuperte bydelen. Bare noen dager etter Durkans uttalelser ble en svart tenåring drept i en skyteepisode.

Drapet fikk liten oppmerksomhet i den etablerte norske pressen. Kort tid etter drapet brukte politiet under 30 minutter på å ta tilbake bydelen.

