Blottlegger fordommer i ny reportasje.

En reportasje VG har laget fra Pennsylvania i USA av journalist Jostein Matre er interessant lesning.

Journalisten har intervjuet en rekke tilhengere av USAs president. Samtidig blottlegger Matre sin distanse til intervjuobjektene og manglende forståelse for deres valg og preferanser.

Her vises det til at Trump er like populær som i fjor, selv om han har fått mye kritikk.

«Likevel har ikke Trump tapt støtte. Tvert imot.»

Slik fortsetter det.

«De som støtter ham ser ut til å gjøre det nærmest uansett – selv etter det eksperter mener er skandaler som nærmest ville ha tilintetgjort tidligere presidenters sjanse for gjenvalg», skriver Matre i det som er vanskelig å karakterisere som noe annet enn en kommentar, selv om det er merket som en vanlig nyhetsartikkel.

Han mener dette kan forklares med at mange får sine nyheter fra medier med en politisk agenda og at mange er blitt så lojale til sitt parti at all kritikk som kommer mot dem blir avfeid som løgn og «fake news».

Sterk kontrast

VGs reportasje står i sterk kontrast med en sak tidligere i år i den minst like Trumpfiendtlige publikasjonen New York Times. Her har imidlertid journalisten gjort et forsøk på å forstå hvorfor noen velger å stemme på Trump.

Her konkluderer NYT blant annet med at Trumps velgere er fornøyd med at han har styrket sikkerheten ved grensen til Mexico, utnevnt konservative dommere, tatt opp kampen mot Kina og satt «Amerika først». De mener det er u-amerikansk å knele under nasjonalsangen og er opprørt over liberales forsøk på å bagatellisere vold i Black Lives Matter-protestene.

Samtidig er de mindre opptatt av Trumps oppførsel og utsagn. Det er snakk om mennesker som bor langt fra Washington og føler at de ikke bllir representert av den politiske eliten.

Hva om de har rett? Det er neppe et spørsmål Jostein Matre i VG har reflektert over. Til det har han kanskje for mange fordommer.