Etter å ha tatt grep for å kutte finansieringen og slanke Minneapolis’ politistyrke i juni, klager nå bystyret på manglene politi i gatene, i det byen står foran en enestående voldsbølge.

26. juni bestemte bystyret i Minneapolis seg for å gi etter for et av hovedkravene til «Black Lives Matter» (BLM)-bevegelsen, da de besluttet å ta midler vekk fra byens politistyrke og i stedet allokere dem til en ny institusjon for å opprettholde offentlig orden som de kalte en «helhetlig offentlig sikkerhetsstyrke».

Nå fire måneder etter beslutningen be fattet, står Minneapolis foran en voldsom økning i voldelig kriminalitet. Mens lokalbefolkningen skriker etter hjelp fra sine folkevalgte, spør nå politikerne i bystyret hvor politiet har blitt av.

– Hvor er politiet?

Lokalavisen MPR News melder at i løpet av et to timer langt møte tirsdag, fortalte byrådsmedlemmer politimester Medaria Arradondo at deres velgere «ser og hører bilgateløp som noen ganger resulterer i krasjer, åpenlyse biltyverier, ran, overfall og skyting.» De lurer nå på hvilke grep politiet skal ta for å få kontroll på situasjonen.

– Innbyggerne spør: «Hvor er politiet?», sa Jamal Osman, et nyvalgt byrådsmedlem.

Osman forklarte at han hadde blitt oversvømt med klager fra Minneapolis-innbyggerne som klager på at politiet ikke svarer på deres henvendelser:

– Minneapolis’ politistyrke (MPD) er det eneste alternativet for offentlig sikkerhet de har for øyeblikket: De stoler på MPD, og de sier at de ikke er å se noe sted, la han til.

Voldsbølge

Antall rapporterte voldsforbrytelser i Minneapolis – som overgrep, ran og drap – har gått voldsomt opp sammenlignet med 2019, ifølge data fra MPD. Flere mennesker er drept i byen de første ni månedene av 2020 enn det som ble drept i løpet av hele fjoråret. Eiendomsforbrytelser, som innbrudd og biltyverier, har også sett en markant stigning. Brannstiftelser har økt med 55 prosent over totalen på samme tidspunkt i 2019.

Så langt i 2020 har rundt 100 politibetjenter forlatt MPD eller har tatt permisjon. Det er mer enn det dobbelte av det vanlige antallet betjenter som enten trekker seg ut av avdelingen eller som er inaktive i løpet av helt et år.

